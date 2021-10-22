МОН закликає перевести студентів на дистанційку з 25 жовтня

Яна Осадча журналіст
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22 жовтня 2021

Міністерство освіти та науки України рекомендує вишам та закладам предвищої та післядипломної освіти з 25 жовтня до 15 листопада 2021 року перейти на дистанційне навчання.

Відповідні рекомендації у МОН надали через погіршення в країні епідеміологічної ситуації з COVID-19, повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Рекомендація стосується закладів освіти всіх форм власності та сфер управління.

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Навчання в школах з наступного тижня буде організовано з урахуванням епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні.

   Фото GaudiLab/Depositphotos

Міністр також закликав освітян та студентів вакцинуватися. 

"Закликаю всіх освітян, здобувачів освіти та їхніх батьків ставитись до ситуації з поширенням COVID-19 вкрай відповідально. Вакцинуватися, тобто захистити себе від високих ризиків захворювання, сьогодні може кожен!", – зазначив Шкарлет.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров’я  запропонувало перенести початок осінніх канікул в українських школах з 25 на 18 жовтня.

Також МОЗ та МОН планували продовжити осінні канікули в українських школах до 3-4 тижнів.

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Шкарлет похвалився, що при ньому забезпечили якісний перехід на дистанційне та змішане навчання

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