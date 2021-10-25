У Львові директорку гімназії оштрафували на 34 тис. грн за порушення карантину

У Львові директорку приватної гімназії суд оштрафував на 34 тисячі гривень за порушення правил карантину.
Вона допустила навчання в очному форматі у жовтій зоні за відсутності 80% вакцинованих працівників, повідомляє "Судовий репортер" з посиланням на постанову суду.
24 вересня 2021 у львівській школі-гімназії Святої Софії проходили заняття офлайн без обов’язкової вакцинації 80% колективу.
Як докази у справі, суд розглянув протокол про адміністративне порушення, факт проведення занять та довідку про кількість вакцинованих працівників у навчальному закладі.
|Фото BrunoWeltmann/Depositphotos
Пояснення директорки в судовій справі не наведені, на судове засідання вона не з’явилася.
Нагадаємо, при "жовтому"рівні епідеміологічної небезпеки навчальні заклади можуть працювати у звичному режимі лише при умові 80% вакцинації всього педагогічного колективу.
У "червоній" зоні для офлайн-навчання в школах необхідно, щоб щеплені були 100% працівників.
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