Тільки в 7 школах Києва 100% колективу вакциновано проти COVID-19 – департамент освіти

Яна Осадча журналіст
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22 жовтня 2021

У Києві лише 7 шкіл готові до роботи в червоній зоні тільки у них 100% працівників вакциновані проти COVID-19. 

Про це повідомила очільниця департаменту освіти та науки Києва Олена Фіданян. 

Наразі в столиці всього у 31 закладі вакциновано 100% працівників.

З них: 

  • 7 шкіл;
  • 24 дитячих садків.

За словами Фіданян, інші заклади поки що не досягли 100%  вакцинації серед працівників, яка необхідна для звичайного режиму роботи в червоній зоні. 

 У Києві вакциновані 87,7% працівників шкіл

Саме в цьому і є причина оголошення додаткових канікул для школярів у Києві.

"Карантин у школах таки варто запровадити, щоб розірвати ланцюжок захворюваності", – зазначила очільниця департаменту освіти. 

За її словами, під час осінніх канікул з 23-31 жовтня школи мають підвищити рівень вакцинації колективів. 

 Наразі в столиці всього у 31 закладі вакциновано 100% працівників

Однак навчальні заклади є автономними, і наказати людям зробити щеплення Департамент не може. 

Коментуючи позов до суду одного з директорів столичних шкіл стосовно скасування онлайн-навчання для шкіл з недостатньо вакцинованими педагогічними колективами, Фіданян пояснила, що позивач оспорює не вакцинацію вчителів, а норму про неможливість працювати очно у разі, якщо працівники не щеплені на 100%. 

"Сам директор та його колектив не закликають до ігнорування вакцинації", –  зазначила вона. 

Фінанян також розповіла, що учнівські олімпіади у цьому році відбудуться за будь-яких обставин. 

"Якщо ситуація дозволить, то олімпіади пройдуть очно, а якщо ні, то дистанційно, як в минулому році", – сказала керівниця департаменту.

Нагадаємо, школи Києва не будуть працювати два тижні.

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