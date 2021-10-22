Тільки в 7 школах Києва 100% колективу вакциновано проти COVID-19 – департамент освіти

У Києві лише 7 шкіл готові до роботи в червоній зоні – тільки у них 100% працівників вакциновані проти COVID-19.
Про це повідомила очільниця департаменту освіти та науки Києва Олена Фіданян.
Наразі в столиці всього у 31 закладі вакциновано 100% працівників.
З них:
- 7 шкіл;
- 24 дитячих садків.
За словами Фіданян, інші заклади поки що не досягли 100% вакцинації серед працівників, яка необхідна для звичайного режиму роботи в червоній зоні.
|У Києві вакциновані 87,7% працівників шкіл
Саме в цьому і є причина оголошення додаткових канікул для школярів у Києві.
"Карантин у школах таки варто запровадити, щоб розірвати ланцюжок захворюваності", – зазначила очільниця департаменту освіти.
За її словами, під час осінніх канікул з 23-31 жовтня школи мають підвищити рівень вакцинації колективів.
|Наразі в столиці всього у 31 закладі вакциновано 100% працівників
Однак навчальні заклади є автономними, і наказати людям зробити щеплення Департамент не може.
Коментуючи позов до суду одного з директорів столичних шкіл стосовно скасування онлайн-навчання для шкіл з недостатньо вакцинованими педагогічними колективами, Фіданян пояснила, що позивач оспорює не вакцинацію вчителів, а норму про неможливість працювати очно у разі, якщо працівники не щеплені на 100%.
"Сам директор та його колектив не закликають до ігнорування вакцинації", – зазначила вона.
Фінанян також розповіла, що учнівські олімпіади у цьому році відбудуться за будь-яких обставин.
"Якщо ситуація дозволить, то олімпіади пройдуть очно, а якщо ні, то дистанційно, як в минулому році", – сказала керівниця департаменту.
Нагадаємо, школи Києва не будуть працювати два тижні.
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