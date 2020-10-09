Визначили лауреата Нобелівської премії миру-2020. Хто і за що її отримав

Нобелівський комітет вручив премію миру-2020 Світовій продовольчій програмі (WFP).
WFP була нагороджена премією за зусилля по боротьбі з голодом, за внесок у покращення умов для миру в районах, що постраждали від конфліктів, а також за діяльність щодо запобігання використання голоду як зброї під час війни і конфліктів.
Переможця оголосили під час онлайн-конференції 9 жовтня.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E
Світова продовольча програма – найбільша в світі гуманітарна організація, яка бореться з голодом і сприяє продовольчій безпеці, зазначають на офіційному сайті премії.
У 2019 вона допомогла майже 100 млн людей у 88 країнах, які стали жертвами гострої відсутності продовольчої безпеки і голоду.
У 2015 році викорінення голоду було визнано однією з цілей ООН в сфері сталого розвитку, а WFP є основним інструментом ООН для досягнення цієї мети.
Протягом 2019 року 135 млн осіб страждали від голоду – це найвищий показник за багато років. Велика частина зростання була викликана війною і збройнимими конфліктами.
Світова продовольча програма зробила вагомий внесок у мобілізацію держав-членів ООН для боротьби з використанням голоду як зброї під час війни.
Крім того, пандемія коронавірусу сприяла різкому збільшенню кількості людей, які страждають від голоду, в світі.
При цьому зазначається, що Світова продовольча програма продемонструвала вражаючу здатність активізувати свої зусилля в умовах пандемії.
Світова продовольча програма також взяла на себе провідну роль в поєднанні гуманітарної роботи з миротворчими зусиллями, за допомогою новаторських проектів в Південній Америці, Африці та Азії.
Нагадаємо, що у 2019 році премію миру отримав прем'єр-міністр Ефіопії Аби Ахмед Алі.
Нагороду дали за його намагання досягти миру та міжнародного співробітництва, а особливо за його рішучу ініціативу впоратись з конфліктом на кордоні з сусідньою державою Еритрея.
Цьогоріч нобелівський комітет також вручив премії з медицини, фізики, хімії та літератури.
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