"Важив, як футбольний м’ячик": хлопчик із США став найбільш недоношеним малюком у світі, що вижив

Американського хлопчика Кертіса Мінса визнали найбільш недоношеною дитиною, що вижила.

Він народився на 19 тижнів раніше терміну. У Книзі рекордів Гіннеса підтвердили, що малюк встановив новий рекорд.

При народженні Мінс важив лише 420 грамів – приблизно стільки ж, скільки важить футбольний м’яч.

Спочатку вагітність Мішель Батлер, матері малюка, протікала нормально.

Фото: Depositphotos/Автор alenthien

Кертіс мав народитися 11 листопада 2020 року, проте вже 4 липня Мішель довелося терміново доставити у лікарню для невідкладної операції.

Доношена вагітність зазвичай триває 40 тижнів або 280 днів, а малюк Мішель з'явився на світ на 132 день, тобто на 19 тижнів раніше запланованої дати.

У жінки народилися близнюки: хлопчик і дівчинка. Шанси на те, що вони виживуть, становили менше 1%.

Дівчинка померла на наступний день після народження, а Кертіса змогли врятувати.

"Медики сказали мені, що їм зазвичай не вдається зберегти малюка у такому віці. Це було дуже стресово", – розповіла Мішель у коментарі Книзі рекордів Гіннеса.

Хлопчика відключили від апарату штучної вентиляції легень за три місяці після народження, а ще за 9 місяців – виписали з лікарні.

"Він дуже активний. Я вже втомилася! І я дуже пишаюся ним… Наявність цього рекорду – це благословення, якого він досягнув, і я вдячна, що Книга рекордів Гіннеса прийняла його", – зазначила мати рекордсмена.

Попередній такий рекорд належав Річарду Гатчінсону, який народився за місяць до Кертіса і провів в утробі матері лише на 24 години довше.

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