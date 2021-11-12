"Виносьте мене!": урок невакцинованої вчительки зупинила поліція

В Кіровоградській області керівництво школи викликало поліцію, щоб відсторонити від роботи невакциновану проти COVID-19 вчительку.

Інцидент стався в навчально-виховному комплексі "Олександрійський колегіум". Відео спілкування вчительки з правоохоронцями опублікувала у Facebook Світлана Бойченко.

Поліцейські зайшли прямо на урок історії, який проводила відсторонена від роботи вчителька Лариса Лисюк.

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Та зустріла поліцію не дуже привітно та виразила недовіру до їхніх документів.

"Покажіть номер посвідчення, працівники злочинного угрупування", – казала вона.

Правоохоронці відповіли, що наразі вчителька не може працювати в школі на підставі наказу директора, а тому не має права проводити урок.

Лариса Лисюк заявила, що про наказ не знає, і стала посилатися на статті Конституції, які, на її думку, дають їй право виконувати свої обов’язки, незалежно від вакцинації.

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Але 9 листопада вона на своїй сторінці опублікувала наказ директора про відсторонення її від роботи.

"Виносьте мене!" – кричала вона.

Вчителька заявила про те, що викликала поліцію через те, що до неї на урок вдерлися "люди у формі" та зірвали заняття.

Лисюк публікує відео, де поліцейські заходять на урок іншої вчительки цієї школи, також відстороненої від роботи через відсутність щеплень.

На її сторінці також можна знайти пости, які агітують проти вакцинації.

У райвідділку поліції "Українській правді. Життя" пояснили, що поліцію у школу викликало керівництво закладу.

"Директор школи, управління освіти викликали поліцію, щоб зафіксувати, що вчителі порушують карантинний режим", – каже голова Олександрійського райвідділу поліції Володимир Хвостов.

За його словами, наразі цією ситуацією займається міська рада, управління освіти та керівництво закладу, а поліція ніяких заходів більше не застосовує.

"Українська правда. Життя" намагалася зв’язатися з керівництвом школи та відстороненою вчителькою, але коментарів від них поки що не отримала.

Нагадаємо, з 8 листопада в Україні набрав чинності наказ про відсторонення від роботи невакцинованих проти COVID-19 вчителів.

Раніше профспілка працівників освіти і науки України просила урядовців не відсторонювати від роботи вчителів без COVID-щеплень, а дати їм ще місяць для проведення вакцинації.

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