"Креативні у нас студенти": ректор КПІ відреагував на інцидент з прихованою камерою в жіночій душовій

Ректор Київського політехнічного інституту Михайло Згуровський відреагував на інцидент у виші, коли в жіночій душовій знайшли приховану камеру.
"Креативні у нас студенти",– сказав він на засіданні ректорату, коментуючи звіт директора студентського містечка Олександра Іщенка стосовно випадку з камерою в душовій гуртожитку.
Ректор прокоментував ситуацію лише однією фразою і відразу перейшов до іншої теми.
Іщенко розповів, що за розслідування ситуації взялися служба охорони та безпеки вишу та поліція.
| Михайло Згуровський. Фото з сайту КПІ
"Надалі вже поліція прийматиме рішення щодо подальшої долі цього студента – він встановив систему відеоспостереження в жіночій душовій", – сказав директор студмістечка.
Нагадаємо, приховану камеру в жіночій душовій гуртожитку знайшла студентка.
Наступного дня вона звернулася до завідувачки гуртожитку та написала заяву у правоохоронні органи.
На камері дівчина знайшла відеозапис, де було зафіксоване обличчя студента, який встановлював камеру.
Як заявила комендантка гуртожитку Інна Замана, студента, який встановив камеру, відразу розшукали і виселили.
В коментарі "Українській правді Життя" голови студради КПІ Ростислав Коваль розповідав, що комендантка спочатку допомагала дівчатам, але з часом змінила свою позицію.
Вона, мовляв, звинуватила студенток, які хотіли допомогти слідству, в тому, що ті розраховують на матеріальну компенсацію.
Однак студентки вишу заявляли, що їхня мета – домогтися справедливого покарання для злочинця, а компенсація – другорядне питання.
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