"Креативні у нас студенти": ректор КПІ відреагував на інцидент з прихованою камерою в жіночій душовій

Ректор Київського політехнічного інституту Михайло Згуровський відреагував на інцидент у виші, коли в жіночій душовій знайшли приховану камеру.

"Креативні у нас студенти",– сказав він на засіданні ректорату, коментуючи звіт директора студентського містечка Олександра Іщенка стосовно випадку з камерою в душовій гуртожитку.

Ректор прокоментував ситуацію лише однією фразою і відразу перейшов до іншої теми.

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Іщенко розповів, що за розслідування ситуації взялися служба охорони та безпеки вишу та поліція.

Михайло Згуровський. Фото з сайту КПІ



"Надалі вже поліція прийматиме рішення щодо подальшої долі цього студента – він встановив систему відеоспостереження в жіночій душовій", – сказав директор студмістечка.

Нагадаємо, приховану камеру в жіночій душовій гуртожитку знайшла студентка.

Наступного дня вона звернулася до завідувачки гуртожитку та написала заяву у правоохоронні органи.

На камері дівчина знайшла відеозапис, де було зафіксоване обличчя студента, який встановлював камеру.

Як заявила комендантка гуртожитку Інна Замана, студента, який встановив камеру, відразу розшукали і виселили.

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В коментарі "Українській правді Життя" голови студради КПІ Ростислав Коваль розповідав, що комендантка спочатку допомагала дівчатам, але з часом змінила свою позицію.

Вона, мовляв, звинуватила студенток, які хотіли допомогти слідству, в тому, що ті розраховують на матеріальну компенсацію.

Однак студентки вишу заявляли, що їхня мета – домогтися справедливого покарання для злочинця, а компенсація – другорядне питання.

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