Володимир Талашко написав заяву на звільнення за власним бажанням. Чим закінчився секс-скандал?

Актор і викладач Володимир Талашко, обвинувачений у сексуальних домаганнях, написав заяву на звільнення з Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.

Про це у Facebook повідомила акторка Вікторія Муштей, яка однією з перших заявила про домагання викладача.

"Битва виграна. Талашко написав заяву за власним бажанням і викладати в університеті не буде", – написала вона.

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Тепер в Україні є прецедент офіційного розслідування гарасменту у творчому виші та успішна його розв'язка, додала Муштей.

Володимир Талашко. Фото із його Facebook-сторінки

"Всі потоки бруду та труднощі були варті того, щоб нові студентки та абітурієнтки не ставали жертвами насильства.

А також! Щоб це було прикладом для інших педагогів, які зловживають своєю владою", – зауважила акторка.

Вона підтвердила інформацію про звільнення Талашка в коментарі для "УП. Життя".

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Вікторія Муштей також розповіла, що відповідний документ з університету, у якому йдеться про звільнення Талашка, вдалося отримати у відповідь на запити адвоката Владислава Білоцького.

Зокрема, там йшлося про те, що в університеті розпочали розслідування, яке триватиме до 31 грудня 2021 року.

Однак на листи Вікторії ніхто не відповів, тому вона зазначила, що не впевнена, чи розслідування проводилося належним чином.

"Я написала у КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого 30 серпня.

У листі я вказала, що у мене є контакти дівчат, яких домагався Талашко, я готова їх надати та співпрацювати з групою розслідування.

Група почала працювати за офіційними даними 1 вересня. МЕНІ НІХТО НЕ ВІДПОВІВ і зі мною не зв'язалися досі", – написала вона.

Нагадаємо, колишні абітурієнтки та студентки КНУ імені Карпенка-Карого заявили про домагання з боку викладача Володимира Талашка.

Пізніше актора звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої. Сам Талашко всі обвинувачення заперечував.

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