МОН хоче відновити очне навчання у всіх школах

Міністерство освіти та науки наполягає на поверненні до звичного освітнього процесу в школах.

З такою ініціативою у відомстві звернулися до очільників місцевих органів влади, повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

За його словами, керівники департаментів та управлінь освіти інформують про готовність шкіл "повернути дітей за парти".

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"Наразі це вкрай важливо, адже освітній процес у звичному форматі потрібен і учням, і вчителям.

Соціалізація, живе спілкування, більш висока швидкість та якість засвоєння навчального матеріалу можливі лише за очного формату", – зазначив міністр.

Фото: Depositphotos/Автор ArturVerkhovetskiy

Сергій Шкарлет також попросив засновників і керівників закладів шкіл не створювати нових перепон для офлайн-навчання дітей.

Голова відомства подякував вчителям за їхню активну участь у вакцинації проти COVID-19.

Бо саме через достатню кількість вакцинованих вчителів з’явилася можливість поновити очні заняття.

Загалом, повний цикл щеплення від COVID-19 отримали понад 533 тис працівників закладів загальної середньої освіти, або понад 82% від їх загальної кількості.

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Принаймні однією дозою вакцини щеплено 95,6% працівників шкіл.

Тим часом, в регіонах вже почали приймати рішення про відновлення очного навчального процесу.

Учні 5-11 класів Львівщини повертаються на очне навчання з 22 листопада, повідомляє пресслужба Львівської облдержадміністрації.

З 22 листопада виходять на навчання і учні Івано-Франківська.

"З понеділка, щоб всі школи працювали", – написав на своїй сторінці Facebook міський голова Руслан Марцінків.

Деякі школи міста вже запрацюють з 18 листопада.

Частина шкіл з 22 листопада відкриються і в Одесі.

А в Києві вирішили, що столичні школярі зможуть повернутися за парти після спаду захворюваності на COVID-19 серед дітей.

Нагадаємо, з 8 листопада в Україні набрав чинності наказ про відсторонення від роботи не вакцинованих проти COVID-19 вчителів.

Під час "жовтого" рівня епідемічної небезпеки дітям буде дозволено відвідувати заклади освіти, в яких працює не менше 80% вакцинованих працівників, а в разі встановлення "червоного" рівня – 100%.

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