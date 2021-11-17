Від 3,4 тисяч гривень: в Україні встановили штрафи за продаж ліків дітям

В Україні запровадять штрафи за порушення заборони продавати дітям лікарські засоби.
За продаж ліків неповнолітнім аптеки будуть змушені заплатити 3,4-5,1 тис. гривень штрафу. А за повторне порушення – 5,1-6,8 тис.
Відповідні зміни передбачає законопроєкт № 5123-1, який Верховна Рада ухвалила у другому читанні 17 листопада, повідомили у парламентській фракції "Слуга народу".
"Цей законопроект вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення – запроваджує штрафи за порушення заборони на продаж ліків дітям", – пояснив голова Комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
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Він також зазначив, що передозування медичних препаратів – один із найпоширеніших способів самогубства серед дітей.
"Ми обмежили доступ підлітків до медичних препаратів, щоб зберегти десятки і сотні життів", – розповів Радуцький.
Нагадаємо, Верховна Рада заборонила продаж ліків дітям, які не досягли 14 років, у липні 2021 року.
Такий закон ухвалили після того, як на Київщині дві школярки отруїлися медичним препаратом "Дротаверин". Ліки дівчатам продали в аптеці.
Попередній закон передбачав більш високі штрафи для порушників:
- продаж та доставка ліків дітям – від 6,8 до 13,6 тисячі гривень;
- якщо порушення було вчинене повторно протягом року – від 13,6 до 23,8 тисячі гривень.
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