Від 3,4 тисяч гривень: в Україні встановили штрафи за продаж ліків дітям

В Україні запровадять штрафи за порушення заборони продавати дітям лікарські засоби.

За продаж ліків неповнолітнім аптеки будуть змушені заплатити 3,4-5,1 тис. гривень штрафу. А за повторне порушення – 5,1-6,8 тис.

Відповідні зміни передбачає законопроєкт № 5123-1, який Верховна Рада ухвалила у другому читанні 17 листопада, повідомили у парламентській фракції "Слуга народу".

"Цей законопроект вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення – запроваджує штрафи за порушення заборони на продаж ліків дітям", – пояснив голова Комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Фото: Depositphotos/Автор SashaKhalabuzar

Він також зазначив, що передозування медичних препаратів – один із найпоширеніших способів самогубства серед дітей.

"Ми обмежили доступ підлітків до медичних препаратів, щоб зберегти десятки і сотні життів", – розповів Радуцький.

Нагадаємо, Верховна Рада заборонила продаж ліків дітям, які не досягли 14 років, у липні 2021 року.

Такий закон ухвалили після того, як на Київщині дві школярки отруїлися медичним препаратом "Дротаверин". Ліки дівчатам продали в аптеці.

Попередній закон передбачав більш високі штрафи для порушників:

продаж та доставка ліків дітям – від 6,8 до 13,6 тисячі гривень;

якщо порушення було вчинене повторно протягом року – від 13,6 до 23,8 тисячі гривень.

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