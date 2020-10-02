Які вакцини від грипу вже можна купити у аптеках. Пояснення ЦГЗ

Вакцини від грипу вже з'явилися в аптеках України.
Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я.
Перша партія (30 360 доз) трьохвалентної вакцини "Джісі Флю" (Південна Корея) пройшла лабораторний контроль і відсьогодні доступна у продажу.
Також до України вже завезли 45 000 доз трьохвалентної вакцини "Інфлувак" (Нідерланди). Після лабораторного контролю вона надійде у продаж.
Чотирьохвалентна вакцина "Ваксігрип Тетра" (Франція) буде в продажу орієнтовно через два тижні.
Трьохвалентна вакцина призначена для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, які циркулюватимуть у Північній півкулі цього епідсезону, чотирьохвалентна — від чотирьох.
|Фото: Esbenklinker/Depositphotos
Нагадаємо, що грип — це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті.
Минулого епідсезону від ускладнень грипу в Україні померла 71 людина, на грип та ГРВІ перехворіли 4,9 млн людей (12,9% населення), 63% з яких — діти віком до 17 років.
Найкраща профілактика грипу — це щорічна вакцинація.
У МОЗ закликали вакцинуватися і розповіли, як робити це безпечно під час пандемії.
Також Всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує відтерміновувати щеплення на період пандемії.
Є декілька кроків, яких потрібно дотримуватися, щоб робити щеплення в період епідемії, відвідуючи чи сімейного лікаря, чи заклад охорони здоров’я:
- Треба дистанційно по телефону домовитися про час щеплення.
- Лікар повинен назначити цей час в той час, коли буде найменше скупчення людей в закладі охорони здоров’я або в кабінеті сімейного лікаря.
- В лікарні повинні бути окремі маршрути пересування пацієнтів - людей із симптомами хвороби, а також людей, які приходять на шеплення.
- У МОЗ також рекомендують поєднувати патронажні і медичні огляди з проведенням вакцинальної сесії.
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