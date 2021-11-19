В Івано-Франківську суд оштрафував священника на 51 гривню за продаж капусти

Яна Осадча журналіст
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19 листопада 2021

В Івано-Франківську священника греко-католицької церкви оштрафували на 51 гривню за торгівлю капустою у невстановленому місці.

Про це йдеться в рішенні Івано-Франківського міського суду.

29 жовтня представники поліції склали протокол на місцевого священника за те, що той продавав з рук капусту біля жилого будинку.

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Священник, що продавав капусту, очолює одну з парафій УГКЦ у Городенківському районі міста, пише видання "Курс".

 Фото: Depositphotos/Автор mariakarabella

На суді вину служителя церкви підтвердили протокол про адміністративне правопорушення, рапорт поліцейського, фото та усні пояснення обвинуваченого, який зізнався в порушенні закону.

Відповідно до рішення суду, священник має сплатити 51 грн штрафу та 454 грн судового збору.

На ухвалу суду ще може бути подана апеляція.

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