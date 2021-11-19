В Івано-Франківську суд оштрафував священника на 51 гривню за продаж капусти

Яна Осадча журналіст
13330
19 листопада 2021

В Івано-Франківську священника греко-католицької церкви оштрафували на 51 гривню за торгівлю капустою у невстановленому місці.

Про це йдеться в рішенні Івано-Франківського міського суду.

29 жовтня представники поліції склали протокол на місцевого священника за те, що той продавав з рук капусту біля жилого будинку.

Священник, що продавав капусту, очолює одну з парафій УГКЦ у Городенківському районі міста, пише видання "Курс".

 Фото: Depositphotos/Автор mariakarabella

На суді вину служителя церкви підтвердили протокол про адміністративне правопорушення, рапорт поліцейського, фото та усні пояснення обвинуваченого, який зізнався в порушенні закону.

Відповідно до рішення суду, священник має сплатити 51 грн штрафу та 454 грн судового збору.

На ухвалу суду ще може бути подана апеляція.

Вас також може зацікавити:

Грецький священник облив кислотою 10 людей на суді, де його звинуватили у зберіганні наркотиків

"С*чка не схоче..": ПЦУ покарала священника за образливе висловлювання щодо жінок та абортів

У лосинах та балетках: на Волині поліція затримала священника у жіночому одязі

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 8461
Всесвітній день боротьби з діабетом

Чи загрожує вам діабет? ТЕСТ

За підтримки Сінево
 1510
КУЛЬТУРА

"Ідеальне завершення вистави – коли глядачі побилися". Як і чому режисер фільму УП "Треба ще вижити" знімає про важливе

Ірина Голіздра
 3869
Суспільство

5 винаходів українських школярів, які можуть покращити життя іншим

Елеонора Чорноморченко