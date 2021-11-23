На Волині вчителька фізики тягала учня за вуха та била по голові

На Волині вчителька фізики накинулася на дев’ятикласника: почала тягати його за вуха та вдарила по обличчю та голові.

Інцидент, який стався в селі Цміни, Камінь-Каширського району Волинської області, записали на відео крізь замкову щілину.

Запис опублікували в місцевому Telegram-каналі "Чорний лист".

На відео можна побачити, як вчителька сварить хлопця, тягає його за вуха, а потім б’є по обличчю та голові. На уроці присутня ще одна жінка, але вона ніяк не реагує на насилля над дитиною.

Як повідомила у коментарі виданню "Конкурент", директорка школи Людмила Лавринюк, постраждалий хлопець вчиться у 9 класі, і відео зняла його однокласниця.

За словами директорки, після опублікування відео вчителька попросила вибачення, а батьків учня викликали до школи.

"Ми тільки що побачили це відео, раніше учні до нас не зверталися з такими випадками. Таких інцидентів раніше не траплялося. Як раз нещодавно в нас була нарада з питань булінгу", – сказала директорка.

Утім, учні кажуть, що випадки насильства на уроках цієї вчительки бувають часто.

Директорка ж говорить, що якщо таке і було, то давно.

"Можливо, були подібні випадки, але давно. Така ситуація в школі непоодинока, але не можна сказати, що традиційна", – заявила Людмила Лавринюк.

Вона також зазначила, що побиттю учня передувала "трохи провокативна ситуація", яку наразі розслідують.

Мовляв, вчителька, яка є класною керівницею, не стрималася тому, що діти постійно стукали у двері лабораторії, а потім тікали.

"Діти зараз важкі, вони самі створюють певні ситуації, але вчитель немає права зриватися", – сказала директорка.

Вчительці, за словами директорки, винесуть догану.

Які ще міри застосують проти освітянки, залежить від батьків побитого дев’ятикласника.

Але, як повідомили в Національній поліції Волинської області, батьки школяра категорично відмовляються від будь-яких обвинувачень та претензій ні до кого не мають.

"Школяр тілесних ушкоджень не отримав, за медичною допомогою він не звертався", – заявили в поліції.

Однак правоохоронці все ж кваліфікували інцидент за ч. 2 ст. 126 Кримінального кодексу України (умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, що мають характер мордування).

Ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафа до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року. Це у разі, якщо у постраждалого немає тілесних ушкоджень.

Якщо подібний злочин здійснений групою осіб з метою залякування, може бути присуджене покарання до 5 років позбавлення або обмеження волі.

Нині поліцейські допитують вчителів та учнів школи, аби з’ясувати усі обставини конфлікту.

Тим часом на інцидент в школі вже відреагувала Уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова.

Вона заявила, що відправила відповідний запит до засновника закладу освіти та місцевого органу Національної поліції України.

"Така поведінка педагогічного працівника суперечить вимогам законодавства, які, зокрема, закріпленні частиною другою статті 54 Закону України "Про освіту".

Педагогічні працівники повинні дотримуватися педагогічної етики; поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу", – написала омбудсменка в своєму Telegram-каналі.

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