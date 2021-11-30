В Україні з 1 грудня зросте зарплата вчителів

З 1 грудня 2021 року зарплати українських вчителів зростуть на 8,4%.

Зокрема, заробітки педагогів зростуть на 753-1,3 тис. гривень.

Це вже друге підвищення зарплати працівників шкіл за 2021 рік, повідомили в Міністерстві освіти та науки України. З 1 січня 2021 року зарплати зросли на 20%.

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Зарплата педагога-організатора І категорії зросте на 872 гривні, а директора навчального закладу – на 1,3 тисячі.

Це вже друге підвищення зарплати працівників шкіл за 2021 рік

Вчитель вищої категорії отримуватиме на 1 061 гривню більше. А педагог без досвіду роботи– на 753 гривні.

З 1 грудня зарплати педагогів зміняться так:

для директора закладу загальної середньої освіти сума зміниться з 15 742 до 17 057 грн;

для молодого вчителя без категорії та стажу роботи: з 9 015 до 9 768 грн;

вчителя ІІ категорії: з 11 124 до 12 053 грн;

вчителя І категорії: з 11 912 до 12 906 грн;

вчителя вищої категорії: з 12 698 до 13 759 грн;

асистента вчителя: з 10 338 до 11 200 грн;

керівника гуртка: з 11 124 до 12 053 грн;

педагога-організатора І категорії: з 10 445 до 11 317 грн.

Підвищення заробітної плати вчителів передбачено державним бюджетом на наступний рік.

У 2021 році видатки з держбюджету на освіту становили 139,5 млрд гривень, що на 26,6 млрд гривень більше, ніж у 2020 році.

Нагадаємо, міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив, що у 2022 році з держбюджету на освіту буде виділено 186 млрд гривень, з яких 108 млрд – на зарплати освітянам та стипендії студентам.

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