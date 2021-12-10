Спочатку "помер" кум, а потім чоловік: на Житомирщині жінка двічі розіграла поліцію

Яна Осадча журналіст
8625
10 грудня 2021

На Житомирщині 50-річна жінка двічі телефонувала в поліцію, щоб повідомити про смерть свого кума та чоловіка.

Обидві людини виявилися живими та неушкодженими.

Поліцейські Новоград-Волинського райвідділу, прибувши на місце події, виявили заявницю нетверезою. 

Реклама:

Вона зізналася, що пожартувала, розповідають в поліції.

Спочатку жінка запевнила правоохоронців, що помер її кум. А через кілька днів вона знову зателефонувала до поліції з повідомленням про смерть свого чоловіка.

  Фото: Depositphotos/DmyTo

В обох випадках, коли правоохоронці приїхали на виклик, жінка була нетверезою, а чоловіки – живими. 

Як повідомляють в поліції, такі ситуації в регіоні непоодинокі.

Наприклад, 6 грудня до Новоград-Волинського райвідділу звернулась 60-річна жінка із повідомленням про конфлікт з матір’ю.

Заявниця розповіла, що їй необхідна медична допомога, адже мати поводить себе агресивно та застосовує проти неї фізичну силу. 

Реклама:

Згодом жінка також зізналась, що жодних суперечок між нею та літньою матір’ю не виникало.

У всіх випадках поліцейські склали відносно заявників адміністративні протоколи за ст. 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Жартівникам доведеться сплатити штраф від 850 до 3,4 тис. гривень.

Нагадаємо, у Львові чоловік викликав поліцію, щоб пожалітися на дружину, яка відмовляється займатися з ним сексом.

Вас також може зацікавити:

На Херсонщині восьмикласники влаштували кібербулінг однокласниці. Поліція втрутилася

У Новій Зеландії поліція приїхала до 4-річного хлопчика, який хотів показати свої іграшки

12-річний хлопчик побачив викрадення людини і допоміг поліції знайти "злочинців"

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 381
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2289
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3057
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат