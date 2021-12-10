Спочатку "помер" кум, а потім чоловік: на Житомирщині жінка двічі розіграла поліцію

На Житомирщині 50-річна жінка двічі телефонувала в поліцію, щоб повідомити про смерть свого кума та чоловіка.

Обидві людини виявилися живими та неушкодженими.

Поліцейські Новоград-Волинського райвідділу, прибувши на місце події, виявили заявницю нетверезою.

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Вона зізналася, що пожартувала, розповідають в поліції.

Спочатку жінка запевнила правоохоронців, що помер її кум. А через кілька днів вона знову зателефонувала до поліції з повідомленням про смерть свого чоловіка.

Фото: Depositphotos/ DmyTo

В обох випадках, коли правоохоронці приїхали на виклик, жінка була нетверезою, а чоловіки – живими.

Як повідомляють в поліції, такі ситуації в регіоні непоодинокі.

Наприклад, 6 грудня до Новоград-Волинського райвідділу звернулась 60-річна жінка із повідомленням про конфлікт з матір’ю.

Заявниця розповіла, що їй необхідна медична допомога, адже мати поводить себе агресивно та застосовує проти неї фізичну силу.

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Згодом жінка також зізналась, що жодних суперечок між нею та літньою матір’ю не виникало.

У всіх випадках поліцейські склали відносно заявників адміністративні протоколи за ст. 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Жартівникам доведеться сплатити штраф від 850 до 3,4 тис. гривень.

Нагадаємо, у Львові чоловік викликав поліцію, щоб пожалітися на дружину, яка відмовляється займатися з ним сексом.

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