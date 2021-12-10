Спочатку "помер" кум, а потім чоловік: на Житомирщині жінка двічі розіграла поліцію

На Житомирщині 50-річна жінка двічі телефонувала в поліцію, щоб повідомити про смерть свого кума та чоловіка.

Обидві людини виявилися живими та неушкодженими.

Поліцейські Новоград-Волинського райвідділу, прибувши на місце події, виявили заявницю нетверезою.

Вона зізналася, що пожартувала, розповідають в поліції.

Спочатку жінка запевнила правоохоронців, що помер її кум. А через кілька днів вона знову зателефонувала до поліції з повідомленням про смерть свого чоловіка.

Фото: Depositphotos/ DmyTo

В обох випадках, коли правоохоронці приїхали на виклик, жінка була нетверезою, а чоловіки – живими.

Як повідомляють в поліції, такі ситуації в регіоні непоодинокі.

Наприклад, 6 грудня до Новоград-Волинського райвідділу звернулась 60-річна жінка із повідомленням про конфлікт з матір’ю.

Заявниця розповіла, що їй необхідна медична допомога, адже мати поводить себе агресивно та застосовує проти неї фізичну силу.

Згодом жінка також зізналась, що жодних суперечок між нею та літньою матір’ю не виникало.

У всіх випадках поліцейські склали відносно заявників адміністративні протоколи за ст. 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Жартівникам доведеться сплатити штраф від 850 до 3,4 тис. гривень.

Нагадаємо, у Львові чоловік викликав поліцію, щоб пожалітися на дружину, яка відмовляється займатися з ним сексом.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.