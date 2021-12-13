Німеччина, Австрія, Чехія: які країни українці обирають для туризму і роботи? Опитування

За можливості подорожувати до країн Центральної Європи, 67,5% українців обрали б для туризму Німеччину.

Водночас 64% респондентів поїхали б відпочивати до Австрії, а 63% – до Чехії.

Відповідне дослідження опублікував Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

У "туристичному" рейтингу країн Центральної Європи серед українців четверте місце посіла Литва (52%), за нею – Польща (52%) і Словаччина (49%).

Відносно менше опитаних схилялися до подорожей Угорщиною (43%), Румунією (35%) та Молдовою (33%).

Фото: bezikus/Depositphotos

Соціологи також відзначили взаємозв’язок між майновим станом, віком та місцевістю проживання і вибором країн для подорожі.

Зокрема, серед жителів міст, людей з вищим достатком та молодших за 40 років значно більше охочих подорожувати Центральною Європою.

Що стосується вибору країни для роботи, то перше місце знову посіла Німеччина (48%), друге – Чехія (38%), третє – Австрія (32%) і четверте – Польща (31%).

Також майже кожен четвертий респондент обрав би Литву (24%), а кожен п’ятий – Словаччину (22%).

Лише 13% поїхали би працювати в Угорщину, 8% – у Румунію, і 7% – у Молдову.

Близько третини опитаних (33%) не обрали би жодну із запропонованих центральноєвропейських країн.

Загалом чоловіки та молодь віком до 30 років більше схильні шукати роботу в запропонованих країнах.

До виїзду на роботу в Німеччину та Австрію найбільше прагнуть люди з найвищим рівнем матеріального становища.

Фото: gcpics/Depositphotos

За нагоди та можливості більшість українців радо приймуть у гості мешканців усіх країн Центральної Європи.

Зокрема, найбільш гостинними виявилися респонденти віком 18–29 років.

74,3% респондентів погодилися б прийняти у себе гостей з Польщі, 73,6% – з Німеччини, 72,3% – з Чехії.

На останньому місці опинилася Румунія: громадян цієї країни прийняли б 53,6% опитаних українців.

Німецькі товари також користуються найбільшим попитом.

Їх в Україні схвалює 80% респондентів.

Також українці надають перевагу та готові рекомендувати товари з Польщі (57%), Чехії (57%) та Австрії (56%).

Опитування проводилося з 22 жовтня по 12 листопада 2021 року у всіх областях України, окрім тимчасово окупованих територій.

У ньому взяли участь 2003 респонденти віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує:

2,4% для показників близьких до 50%,

2,1% — для показників близьких до 25%,

1,5% — для показників близьких до 10%.

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