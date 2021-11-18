Які країни відкриті для щеплених проти COVID-19 українців. ІНФОГРАФІКА

Більшість країн Європи відкриті для щеплених проти COVID-19 українців.
Подорожувати до них можна з сертифікатом вакцинації та/або негативним тестом на SARS-CoV-2.
Міністерство охорони здоров’я пояснило, які вакцини проти COVID-19 необхідні для в’їзду в різні країни Європи.
Умови в’їзду українських туристів до країн Європи
|Фото: Міністерство охорони здоров'я України у Facebook
Усі вакцини, доступні в Україні, визнають такі держави:
- Норвегія;
- Швеція;
- Фінляндія;
- Ірландія;
- Іспанія;
- Туреччина;
- Вірменія;
- Швейцарія;
- Австрія;
- Словаччина;
- Словенія;
- Угорщина;
- Молдова;
- Естонія;
- Хорватія;
- Сербія;
- Боснія і Герцеговина;
- Чорногорія;
- Албанія;
- Північна Македонія;
- Греція.
|Фото: HayDmitriy/Depositphotos
Необхідно вакцинуватися однією з наявних в Україні вакцин і отримати негативний тест на COVID-19 для в'їзду до:
- Ісландії;
- Нідерландів;
- Грузії;
- Кіпру.
Вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield і Johnson&Johnson визнають:
- Польща;
- Литва;
- Латвія;
- Португалія;
- Румунія;
- Німеччина;
- Чехія;
- Бельгія;
- Франція.
Негативний тест і щеплення однією з цих вакцин Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield і Johnson&Johnson вимагають:
- Італія
- Велика Британія.
|Фото: junne12/Depositphotos
Вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca або Johnson&Johnson визнають:
- Данія;
- Люксембург.
Повністю в’їзд українцям заборонений до таких країн:Реклама:
- Білорусь;
- Болгарія;
- Азербайджан.
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