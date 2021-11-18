Які країни відкриті для щеплених проти COVID-19 українців. ІНФОГРАФІКА

Більшість країн Європи відкриті для щеплених проти COVID-19 українців.

Подорожувати до них можна з сертифікатом вакцинації та/або негативним тестом на SARS-CoV-2.

Міністерство охорони здоров’я пояснило, які вакцини проти COVID-19 необхідні для в’їзду в різні країни Європи.

Умови в’їзду українських туристів до країн Європи

Фото: Міністерство охорони здоров'я України у Facebook

Усі вакцини, доступні в Україні, визнають такі держави:

Норвегія;

Швеція;

Фінляндія;

Ірландія;

Іспанія;

Туреччина;

Вірменія;

Швейцарія;

Австрія;

Словаччина;

Словенія;

Угорщина;

Молдова;

Естонія;

Хорватія;

Сербія;

Боснія і Герцеговина;

Чорногорія;

Албанія;

Північна Македонія;

Греція.

Фото: HayDmitriy/Depositphotos

Необхідно вакцинуватися однією з наявних в Україні вакцин і отримати негативний тест на COVID-19 для в'їзду до:

Ісландії;

Нідерландів;

Грузії;

Кіпру.

Вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield і Johnson&Johnson визнають:

Польща;

Литва;

Латвія;

Португалія;

Румунія;

Німеччина;

Чехія;

Бельгія;

Франція.

Негативний тест і щеплення однією з цих вакцин Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield і Johnson&Johnson вимагають:

Італія

Велика Британія.

Фото: junne12/Depositphotos

Вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca або Johnson&Johnson визнають:

Данія;

Люксембург.

Повністю в’їзд українцям заборонений до таких країн:

Білорусь;

Болгарія;

Азербайджан.

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