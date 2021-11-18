Які країни відкриті для щеплених проти COVID-19 українців. ІНФОГРАФІКА

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
6702
18 листопада 2021

Більшість країн Європи відкриті для щеплених проти COVID-19 українців. 

Подорожувати до них можна з сертифікатом вакцинації та/або негативним тестом на SARS-CoV-2.

Міністерство охорони здоров’я пояснило, які вакцини проти COVID-19 необхідні для в’їзду в різні країни Європи.

Умови в’їзду українських туристів до країн Європи

Фото: Міністерство охорони здоров'я України у Facebook

Усі вакцини, доступні в Україні, визнають такі держави:

  • Норвегія;
  • Швеція;
  • Фінляндія;
  • Ірландія;
  • Іспанія;
  • Туреччина;
  • Вірменія;
  • Швейцарія;
  • Австрія;
  • Словаччина;
  • Словенія;
  • Угорщина;
  • Молдова;
  • Естонія;
  • Хорватія;
  • Сербія;
  • Боснія і Герцеговина;
  • Чорногорія;
  • Албанія;
  • Північна Македонія;
  • Греція.
Фото: HayDmitriy/Depositphotos

Необхідно вакцинуватися однією з наявних в Україні вакцин і отримати негативний тест на COVID-19 для в'їзду до:

  • Ісландії;
  • Нідерландів;
  • Грузії;
  • Кіпру.

Вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield і Johnson&Johnson визнають:

  • Польща;
  • Литва;
  • Латвія;
  • Португалія;
  • Румунія;
  • Німеччина;
  • Чехія;
  • Бельгія;
  • Франція.

Негативний тест і щеплення однією з цих вакцин Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield і Johnson&Johnson вимагають:

  • Італія
  • Велика Британія.
Фото: junne12/Depositphotos

Вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca або Johnson&Johnson визнають:

  • Данія;
  • Люксембург.

Повністю в’їзд українцям заборонений до таких країн:

  • Білорусь;
  • Болгарія;
  • Азербайджан.

Вас також може зацікавити:

У ВООЗ вважають несправедливим, що вакциновані CoronaVac не можуть вільно подорожувати

Як подорожувати, щоб не хворіти?

Як отримати другу дозу COVID-вакцини в Україні, якщо перша зроблена за кордоном? Роз’яснює МОЗ

Туристи визначили 20 найкращих країн і ТОП-10 аеропортів світу

Лише третина українців подорожує країною з метою туризму. Опитування

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 8461
Всесвітній день боротьби з діабетом

Чи загрожує вам діабет? ТЕСТ

За підтримки Сінево
 1510
КУЛЬТУРА

"Ідеальне завершення вистави – коли глядачі побилися". Як і чому режисер фільму УП "Треба ще вижити" знімає про важливе

Ірина Голіздра
 3869
Суспільство

5 винаходів українських школярів, які можуть покращити життя іншим

Елеонора Чорноморченко