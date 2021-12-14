Новорічна ялинка у 2021 році: скільки коштує і де купити?

Купити легальні ялинки можна у лісгоспах, на торгівельних майданчиках, ярмарках і ринках обласних, районних центрів та інших населених пунктів.

У 2021 році дерева висотою 1 метр у державних лісгоспах коштуватимуть в межах 70-100 грн із ПДВ.

Водночас ціна на ялинкових базарах буде у 2-3 рази дорожчою, повідомили у Держлісагентстві в коментарі "УП. Життя".

У Київській області на торгівельних майданчиках ціни на ялинки різної висоти варіюватимуться від 108 грн до 2,5 тисяч грн, а на сосни – від 70 до 4 тисяч грн.

Фото: borjomi88/Depositphotos

Однак купити ялинку дешевше, ніж сплатити штраф за незаконну вирубку дерева в лісі, запевняють у Держлісагентстві України.

Розміри штрафу залежать від товщини стовбура ялинки:

якщо діаметр стовбура до 10 см – доведеться сплатити 545 грн;

см – доведеться сплатити грн; від 10 до 14 см – 960 грн;

до см – грн; від 14 см – 2465 грн.

Крім цього ялинкові браконьєри будуть змушені сплатити адміністративні штрафи у розмірі від 30 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожне дерево (510-1020 грн).

Більш детальний перелік цін та адрес лісгоспів, де продаються дерева, можна знайти на сайті обласного управління лісового та мисливського господарства, яке вас цікавить.

Нагадаємо, ми вже пояснювали, як вибрати ялинку та перевірити її легальність.

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