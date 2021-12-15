Звертати увагу на запах та фарбу: в ЦГЗ розповіли, як вибрати безпечні новорічні прикраси

Новорічні прикраси для ялинки та дому мають бути не тільки красивими, але й безпечними.

При покупці ялинкових прикрас треба переконатися, чи не обсипається з іграшки фарба та чи не йде від неї різкий запах.

Також варто звертати увагу на виробника, пояснюють в Центрі громадського здоров’я.

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Ось декілька порад, які допоможуть купити якісні й безпечні ялинкові прикраси:

🎄Купувати іграшки варто в спеціалізованих точках: у великій мережі або в магазині з прикрасами.

На стихійних ринках чи в переходах ви не отримаєте гарантії якості та захисту прав споживача.

🎄Перевіряйте чи вказаний на упаковці виробник, склад виробу, чи є документи, що засвідчують якість і безпеку.

У ялинкових прикрасах низької якості можуть міститися токсичні речовини, як-то фенол, свинець. Вони небезпечні, особливо для дітей.

🎄Найкращими маркерами якості може бути фарба й запах. Фарба і блискітки на іграшці не мають обсипатися навіть від легкого тертя, а запах – не бути різким.

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Гострі кінці кріпильних матеріалів мають бути недоступними й надійно закритими захисними ковпачками.

🎄Якщо купуєте електричні прикраси й різну ілюмінацію, обов’язково перевіряйте сертифікати.

Також перевірте цілісність і склад конструкції: лампочки мають міцно триматися в гніздах, вилка і шнур – надійно з’єднані, а виріб – зроблений із вогнетривкого матеріалу.

Попросіть продавця включити гірлянду, щоби перевірити, чи не з’являється різкий запах і чи не сильно вона нагрівається. Потужність гірлянди має бути до 65 Вт.

🎄Віддавайте перевагу товарам українських виробників і з маркуванням державного стандарту, складу виробу, гарантійного терміну.

"Найбезпечніше – виготовити новорічний декор своїми руками. Так ви уникнете шкідливого впливу пластику чи інших матеріалів.

Якісні новорічні іграшки прослужать вам ще багато років, тож обирайте їх відповідально!" – закликають в ЦГЗ.

Нещодавно ми розповідали, як вибрати новорічну ялинку.

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