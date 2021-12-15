Звертати увагу на запах та фарбу: в ЦГЗ розповіли, як вибрати безпечні новорічні прикраси

Яна Осадча журналіст
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15 грудня 2021

Новорічні прикраси для ялинки та дому мають бути не тільки красивими, але й безпечними.

При покупці ялинкових прикрас треба переконатися, чи не обсипається з іграшки фарба та чи не йде від неї різкий запах.

Також варто звертати увагу на виробника, пояснюють в Центрі громадського здоров’я.

Ось декілька порад, які допоможуть купити якісні й безпечні ялинкові прикраси:

🎄Купувати іграшки варто в спеціалізованих точках: у великій мережі або в магазині з прикрасами. 

На стихійних ринках чи в переходах ви не отримаєте гарантії якості та захисту прав споживача.

🎄Перевіряйте чи вказаний на упаковці виробник, склад виробу, чи є документи, що засвідчують якість і безпеку. 

У ялинкових прикрасах низької якості можуть міститися токсичні речовини, як-то фенол, свинець. Вони небезпечні, особливо для дітей.

🎄Найкращими маркерами якості може бути фарба й запах. Фарба і блискітки на іграшці не мають обсипатися навіть від легкого тертя, а запах – не бути різким.

 Гострі кінці кріпильних матеріалів мають бути недоступними й надійно закритими захисними ковпачками.

🎄Якщо купуєте електричні прикраси й різну ілюмінацію, обов’язково перевіряйте сертифікати. 

Також перевірте цілісність і склад конструкції: лампочки мають міцно триматися в гніздах, вилка і шнур – надійно з’єднані, а виріб – зроблений із вогнетривкого матеріалу. 

  Фото: Yaruta/Depositphotos

Попросіть продавця включити гірлянду, щоби перевірити, чи не з’являється різкий запах і чи не сильно вона нагрівається. Потужність гірлянди має бути до 65 Вт.

🎄Віддавайте перевагу товарам українських виробників і з маркуванням державного стандарту, складу виробу, гарантійного терміну.

"Найбезпечніше виготовити новорічний декор своїми руками. Так ви уникнете шкідливого впливу пластику чи інших матеріалів. 

Якісні новорічні іграшки прослужать вам ще багато років, тож обирайте їх відповідально!" – закликають в ЦГЗ.

Нещодавно ми розповідали, як вибрати новорічну ялинку. 

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