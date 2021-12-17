НАЗК викликає Шкарлета для пояснення недостовірностей у декларації

Національне агентство із запобігання корупції викликає міністра освіти і науки Сергія Шкарлета через ознаки недостовірних відомостей у його декларації.

НАЗК, окрім Шкарлета, запрошує "на розмову" ще 14 людей. Про це агентство повідомило у Telegram.

"20-24 грудня НАЗК запрошує 15 осіб для надання пояснень про можливі порушення вимог Законів України "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні", – інформують у НАЗК.

Шкарлета запрошують на пояснення 23 грудня об 11:00.

У НАЗК виникли питання до декларації міністра та інших посадовців ще у середині листопада.

За даними агентства, у деклараціях вказали недостовірні дані на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів (від 227 тис. гривень до 1,1 млн гривень).

Сергій Шкарлет. Фото: МОН

Окрім Шкарлета, у зв’язку з ознаками недостовірних відомостей у документі до НАЗК запрошують:

🔹Андрія Глазкова, першого заступника Голови Державної служби морського та річкового транспорту України – 22 грудня, 10:00–12:00;

🔹Владислава Петренка, колишнього керівника апарату Лохвицького районного суду Полтавської області – 22 грудня, 11:00–15:00;

Через невиконання законних вимог НАЗК запрошують:

🔹Аллу Лобур, керівницю Приватного сільськогосподарського підприємства ім. Ватутіна – 20 грудня, 11:00–13:00;

🔹Ігоря Носача, керівника Громадської організації "Антонівська громадська рада" – 22 грудня, 11:00–13:00.

Через несвоєчасне подання декларації запрошують:

🔹Олександра Льовкіна, колишнього слідчого слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області – 21 грудня, 10:00;

🔹Діану Міщук, колишню слідчу Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області – 21 грудня, 11:00;

🔹Станіслава Немелянського, колишнього слідчого слідчого відділу Березанського відділу поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області — 21 грудня, 12:00;

🔹Василя Шума, колишнього слідчого Головного управління Національної поліції в Київській області – 22 грудня, 11:00;

🔹Світлану Фурманюк, колишню слідчу слідчого відділу Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області – 22 грудня, 11:00.

🔹Катерину Чупріну, колишню начальницю відділу Головного управління Держспоживслужби в Херсонській області – 23 грудня, 10:00;

🔹Романа Графченка, колишнього дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області – 23 грудня, 11:00;

Крім того, через несвоєчасне подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані запрошують Сергія Прокопенка, колишнього слідчого слідчого відділу відділу поліції № 1 Пологівського відділу поліції, 22 грудня, 14:00.

21 грудня через невиконання законних вимог НАЗК запрошують Олега Неваду, керівника політичної партії "Наш край".

24 грудня запрошують керівницю політичної партії "Відродження" Людмилу Кошару, щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності.

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