Стало відомо, скільки коштуватиме пробне ЗНО-2022

Яна Осадча журналіст
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20 грудня 2021

Вартість пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2022 році становить 213-309 гривень в залежності від регіону.

Вартість пробного ЗНО встановлюють регіональні відділення, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Розбіг цін пов’язаний з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку й доставки матеріалів у тому чи іншому регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо. 

19 березня відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання з:

  • української мови; 
  • української мови і літератури

26 березня пройде пробне ЗНО з таких предметів:

  •  історії України;
  • математики;
  • математики (завдання рівня стандарту);
  • біології; 
  • географії; 
  • фізики; 
  • хімії; 
  • англійської, іспанської, німецької, французької мов 

Сплачувати за пробне ЗНО повинні батьки.

 Фото: Elnur_/Depositphotos

Нагадаємо, реєстрація для участі в пробному ЗНО триватиме з 5-22 січня 2022 року на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

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