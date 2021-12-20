Стало відомо, скільки коштуватиме пробне ЗНО-2022

Вартість пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2022 році становить 213-309 гривень в залежності від регіону.

Вартість пробного ЗНО встановлюють регіональні відділення, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Розбіг цін пов’язаний з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку й доставки матеріалів у тому чи іншому регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо.

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19 березня відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання з:

української мови;

української мови і літератури

26 березня пройде пробне ЗНО з таких предметів:

історії України;

математики;

математики (завдання рівня стандарту);

біології;

географії;

фізики;

хімії;

англійської, іспанської, німецької, французької мов

Сплачувати за пробне ЗНО повинні батьки.

Фото: Elnur_/Depositphotos

Нагадаємо, реєстрація для участі в пробному ЗНО триватиме з 5-22 січня 2022 року на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

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