Стало відомо, скільки коштуватиме пробне ЗНО-2022

Вартість пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2022 році становить 213-309 гривень в залежності від регіону.
Вартість пробного ЗНО встановлюють регіональні відділення, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Розбіг цін пов’язаний з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку й доставки матеріалів у тому чи іншому регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо.
19 березня відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання з:
- української мови;
- української мови і літератури
26 березня пройде пробне ЗНО з таких предметів:
- історії України;
- математики;
- математики (завдання рівня стандарту);
- біології;
- географії;
- фізики;
- хімії;
- англійської, іспанської, німецької, французької мов
Сплачувати за пробне ЗНО повинні батьки.
|Фото: Elnur_/Depositphotos
Нагадаємо, реєстрація для участі в пробному ЗНО триватиме з 5-22 січня 2022 року на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.
У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.
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