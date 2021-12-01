В Україні 30 учням із найкращими результатами ЗНО-2021 виплатять по 100 тисяч

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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1 грудня 2021

В Україні 30 випускників 2021 року із найкращими результатами Зовнішнього незалежного оцінювання отримають винагороду.

Кожному з найуспішніших учасників ЗНО цьогоріч виплатять по 100 тисяч гривень.

Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада під час засідання 1 грудня.

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За постанову №6254 проголосували 303 народні депутати.

Отримати премію зможуть лише ті учасники, які:

  • склали тести ЗНО на основі повної загальної середньої освіти з чотирьох і більше предметів;
  • увійшли до переліку 30 людей із найвищою загальною сумою 4 результатів;
  • і вступили до вишу в Україні цьогоріч.

Список претендентів на присудження премії формуватиме Український центр оцінювання якості освіти на підставі рейтингу учнів, які закінчили школу і склали ЗНО.

  Фото: cristovao/Depositphotos

Щоб увійти до цього рейтингу, необхідно набрати щонайменше 790 балів з чотирьох і більше предметів.

Таку винагороду запровадили, щоб підтримати найкращих учасників ЗНО і стимулювати їх вступати до українських вишів, йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, премії за високі результати ЗНО запровадили у багатьох українських містах. Наприклад, в Івано-Франківську учням виплачуватимуть від 9 до 15 тисяч грн за найвищі бали на ЗНО щонайменше з одного предмета.

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