В Україні 30 учням із найкращими результатами ЗНО-2021 виплатять по 100 тисяч

В Україні 30 випускників 2021 року із найкращими результатами Зовнішнього незалежного оцінювання отримають винагороду.

Кожному з найуспішніших учасників ЗНО цьогоріч виплатять по 100 тисяч гривень.

Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада під час засідання 1 грудня.

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За постанову №6254 проголосували 303 народні депутати.

Отримати премію зможуть лише ті учасники, які:

склали тести ЗНО на основі повної загальної середньої освіти з чотирьох і більше предметів;

увійшли до переліку 30 людей із найвищою загальною сумою 4 результатів;

і вступили до вишу в Україні цьогоріч.

Список претендентів на присудження премії формуватиме Український центр оцінювання якості освіти на підставі рейтингу учнів, які закінчили школу і склали ЗНО.

Щоб увійти до цього рейтингу, необхідно набрати щонайменше 790 балів з чотирьох і більше предметів.

Таку винагороду запровадили, щоб підтримати найкращих учасників ЗНО і стимулювати їх вступати до українських вишів, йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, премії за високі результати ЗНО запровадили у багатьох українських містах. Наприклад, в Івано-Франківську учням виплачуватимуть від 9 до 15 тисяч грн за найвищі бали на ЗНО щонайменше з одного предмета.

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