26% українців "за" перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня. Опитування

Понад чверть опитаних українців заявили, що підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.

Водночас 58% проти такої ідеї, а 15% – байдуже.

Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи Рейтинг.

За останні 5 років зменшилася кількість тих, хто проти перенесення дати святкування Різдва (з 69% до 58%) і дещо зросла кількість прихильників (з 15% до 26%).

Фото: ratinggroup.ua

Найбільше прихильників перенесення Різдва на Заході і в Києві: близько 40% підтримують і майже стільки ж не підтримують цю ідею.

Також ця ініціатива більше імпонує людям середнього і старшого віку, а також греко-католикам.

Наразі лише 4% респондентів святкують Різдво саме 25 грудня, тоді як більшість опитаних українців (71%) – 7 січня.

Водночас 18% українців святкують Різдво двічі (25 грудня і 7 січня) - за останній рік їхня кількість дещо зросла.

Фото: ratinggroup.ua

Така тенденція більше поширена на Заході, у Києві та серед греко-католиків.

Лише 6% не святкують Різдво взагалі – здебільшого це молодь та мешканці Півдня і Сходу України.

Опитування проводили 20-22 грудня 2021 року в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

У ньому взяли участь 2000 респондентів віком від 18 років.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 2,2%.

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