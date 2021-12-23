"Помста за нерозділене кохання": у Бердянську школяр "мінував" школи у змові з російським хакером

У Бердянську викрили 9-класника, який у змові з російським хакером кілька днів "мінував" навчальні заклади міста.

У такий спосіб хлопець через нерозділене кохання намагався помститися своєму "супернику", повідомляє Національна поліція Запорізької області.

Для цього він скористався послугами свого віртуального друга, хакера з Росії.

Той від імені "суперника" надсилав повідомлення про псевдомінування до адміністрації закладів.

Фото: Lepasik/Depositphotos

Потім 15-річний "мінувальник" вимагав у шкіл сплатити йому 100 тис. грн, щоб той не робив вибухів.

Однак поліція не виявила жодних вибухових речовин у школах.

Наразі вирішується питання щодо притягнення "мінера" та його батьків до відповідальності.

Також слідчі перевіряють, чи причетний російський хакер до інших аналогічних злочинів на території регіону.

Водночас поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).

Ця стаття передбачає від 4 до 8 років у тюрмі.

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