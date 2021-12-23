"Помста за нерозділене кохання": у Бердянську школяр "мінував" школи у змові з російським хакером

У Бердянську викрили 9-класника, який у змові з російським хакером кілька днів "мінував" навчальні заклади міста.

У такий спосіб хлопець через нерозділене кохання намагався помститися своєму "супернику", повідомляє Національна поліція Запорізької області.

Для цього він скористався послугами свого віртуального друга, хакера з Росії.

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Той від імені "суперника" надсилав повідомлення про псевдомінування до адміністрації закладів.

Фото: Lepasik/Depositphotos

Потім 15-річний "мінувальник" вимагав у шкіл сплатити йому 100 тис. грн, щоб той не робив вибухів.

Однак поліція не виявила жодних вибухових речовин у школах.

Наразі вирішується питання щодо притягнення "мінера" та його батьків до відповідальності.

Також слідчі перевіряють, чи причетний російський хакер до інших аналогічних злочинів на території регіону.

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Водночас поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).

Ця стаття передбачає від 4 до 8 років у тюрмі.

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