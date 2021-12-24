Краде та боїться депортації: українці обурились образом киянки в серіалі від Netflix

Українців обурив образ героїні з Києва у другому сезоні серіалу від Netflix "Емілі в Парижі".

Користувачі українських соцмереж звинуватили творців фільму у розповсюдженні стереотипів про емігрантів та навіть у приниженні українських жінок.

За сюжетом, емігрантка українського походження з дивним ім’ям Петра та специфічним смаком до одягу краде товар з магазину, а згодом боїться, що її викриють та депортують з Франції.

Прем'єра другого сезону історії про американку Емілі відбулася 22 грудня. У головної героїні, яка приїхала з США до Франції, нелегкі стосунки з місцевим власником ресторанчику.

У нових серіях дівчина знайомиться відразу з двома іноземцями: з британцем Альфі та українкою Петрою.

Кадр з серіалу

Українка, з якою Емілі знайомиться на курсах французької мови, зображена любителькою яскравих та безкоштовних речей .

Під час шопінгу Петра вчить Емілі, як непомітно можна винести речі з магазину.

Коли Емілі присоромлює українську подругу та закликає повернути вкрадене, та каже, що не може, бо боїться депортації.

Варто зауважити, що роль Петри виконала актриса українського походження Дар’я Панченко.

На своєму сайті актриса пише, що вона народилася та виросла в Києві та навчалася в Академії українського балету та в Київському інституті мовознавства.

Володіє 5 мовами, отримала кілька стипендій для навчання в США.

В 19 років актриса поїхала у Францію, отримала ступінь магістра з кінорежесури в університеті Парижу.

Наразі живе та працює у Франції акторкою та танцівницею.

А ось сторінка в Іnstagram акторки наразі недоступна.

Такий образ Петри викликав обурення у деяких українських глядачів. На інцидент також відреагував міністр культури та інформаційної політики України.

Глядачка Євгенія Гаврилко, яка живе в Парижі, звернулася до компанії Netflix з такими словами:

"Те, як ви поставилися до іміджу українців у другому сезоні, 4-й серії, недорогий трюк, абсолютний скандал і ганьба. І я не можу повірити, що це все ще відбувається в 2021 році.

Час, коли ми демонструємо повагу до всіх націй і статей. Час, коли ми боремося з усіма стереотипами, які руйнують мир і міжкультурні стосунки".

Євгенія зазначила, що українку у фільмі показали людиною без смаку та гідності, а також неосвіченою злодійкою.

Вона тегнула у своєму пості українок, які, на її думку, є успішними в сферах технологій, моди, мистецтва, науки та спорту.

Міністр культури України Олександр Ткаченко також заявив, що зображений у серіалі "карикатурний образ українки", є неприйнятним та образливим.

"Такими бачитимуть українців за кордоном? Які крадуть, хочуть отримувати все безкоштовно, боятися депортації? Так не має бути.

На додачу, з популяризацією нашої культури, європейці та американці мали чути про наших митців і не тільки. Хоча б і про диригентку Оксану Линів, тенісистку Еліну Світоліну, співачку Джамалу, дизайнерку Віту Кін", – написав він.

Ткаченко також зазначив, що направить позицію України у компанію Netflix.

Чимало гнівних коментарів українські користувачі залишили на сторінці Netflix-Україна.

"Планувала дивитись, але не буду. Зрозуміла, яким дном є цей серіал і що він транслює в маси. Надивляться іноземці такого, а потім кидатимуть поглядами і хвилюватимуться, чи в них бува нічого не вкрали українці в компанії", – пише користувачка Post Uli.

Втім, є і такі, що радять не сприймати героїв серіалу серйозно, адже це – розважальний фільм.

"Чи хтось бачив, щоб французи після цього серіалу бігали з постами: "Ми не спимо з усіма підряд!" (а судячи з цього серіалу, вони лише це і роблять :))

Або чи бачили британців, котрі після нового Джеймса Бонда постять вибачення, що не всі вони професійні вбивці?

"Емілі в Парижі" це простенький серіал, ніби бульварний роман, котрий береш у відпустку – пропоную його так і сприймати. І точно не засмучуватися через це", – написав користувач Ярема Дух.

Дописувачі також подякували Netflix за правильну транслітерацію слова "Кyiv".

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.