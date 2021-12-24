Краде та боїться депортації: українці обурились образом киянки в серіалі від Netflix

Українців обурив образ героїні з Києва у другому сезоні серіалу від Netflix "Емілі в Парижі".

Користувачі українських соцмереж звинуватили творців фільму у розповсюдженні стереотипів про емігрантів та навіть у приниженні українських жінок.

За сюжетом, емігрантка українського походження з дивним ім’ям Петра та специфічним смаком до одягу краде товар з магазину, а згодом боїться, що її викриють та депортують з Франції.

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Прем'єра другого сезону історії про американку Емілі відбулася 22 грудня. У головної героїні, яка приїхала з США до Франції, нелегкі стосунки з місцевим власником ресторанчику.

У нових серіях дівчина знайомиться відразу з двома іноземцями: з британцем Альфі та українкою Петрою.

Кадр з серіалу

Українка, з якою Емілі знайомиться на курсах французької мови, зображена любителькою яскравих та безкоштовних речей .

Під час шопінгу Петра вчить Емілі, як непомітно можна винести речі з магазину.

Коли Емілі присоромлює українську подругу та закликає повернути вкрадене, та каже, що не може, бо боїться депортації.

Варто зауважити, що роль Петри виконала актриса українського походження Дар’я Панченко.

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На своєму сайті актриса пише, що вона народилася та виросла в Києві та навчалася в Академії українського балету та в Київському інституті мовознавства.

Володіє 5 мовами, отримала кілька стипендій для навчання в США.

В 19 років актриса поїхала у Францію, отримала ступінь магістра з кінорежесури в університеті Парижу.

Наразі живе та працює у Франції акторкою та танцівницею.

А ось сторінка в Іnstagram акторки наразі недоступна.

Такий образ Петри викликав обурення у деяких українських глядачів. На інцидент також відреагував міністр культури та інформаційної політики України.

Глядачка Євгенія Гаврилко, яка живе в Парижі, звернулася до компанії Netflix з такими словами:

"Те, як ви поставилися до іміджу українців у другому сезоні, 4-й серії, недорогий трюк, абсолютний скандал і ганьба. І я не можу повірити, що це все ще відбувається в 2021 році.

Час, коли ми демонструємо повагу до всіх націй і статей. Час, коли ми боремося з усіма стереотипами, які руйнують мир і міжкультурні стосунки".

Євгенія зазначила, що українку у фільмі показали людиною без смаку та гідності, а також неосвіченою злодійкою.

Вона тегнула у своєму пості українок, які, на її думку, є успішними в сферах технологій, моди, мистецтва, науки та спорту.

Міністр культури України Олександр Ткаченко також заявив, що зображений у серіалі "карикатурний образ українки", є неприйнятним та образливим.

"Такими бачитимуть українців за кордоном? Які крадуть, хочуть отримувати все безкоштовно, боятися депортації? Так не має бути.

На додачу, з популяризацією нашої культури, європейці та американці мали чути про наших митців і не тільки. Хоча б і про диригентку Оксану Линів, тенісистку Еліну Світоліну, співачку Джамалу, дизайнерку Віту Кін", – написав він.

Ткаченко також зазначив, що направить позицію України у компанію Netflix.

Чимало гнівних коментарів українські користувачі залишили на сторінці Netflix-Україна.

"Планувала дивитись, але не буду. Зрозуміла, яким дном є цей серіал і що він транслює в маси. Надивляться іноземці такого, а потім кидатимуть поглядами і хвилюватимуться, чи в них бува нічого не вкрали українці в компанії", – пише користувачка Post Uli.

Втім, є і такі, що радять не сприймати героїв серіалу серйозно, адже це – розважальний фільм.

"Чи хтось бачив, щоб французи після цього серіалу бігали з постами: "Ми не спимо з усіма підряд!" (а судячи з цього серіалу, вони лише це і роблять :))

Або чи бачили британців, котрі після нового Джеймса Бонда постять вибачення, що не всі вони професійні вбивці?

"Емілі в Парижі" це простенький серіал, ніби бульварний роман, котрий береш у відпустку – пропоную його так і сприймати. І точно не засмучуватися через це", – написав користувач Ярема Дух.

Дописувачі також подякували Netflix за правильну транслітерацію слова "Кyiv".

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