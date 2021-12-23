Різдво перемагає: які зимові свята є улюбленими для українців? Опитування

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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23 грудня 2021

Улюбленими новорічними святами українців є Різдво (49%) і Новий рік (37%). 

Водночас День Святого Миколая обрали 6% опитуваних, а Старий Новий рік – 4%

Жодне з цих новорічних свят не люблять 2% респондентів, йдеться у дослідженні соціологічної групи Рейтинг.

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Протягом останніх 10 років кількість прихильників Нового року зменшується, натомість Різдва – збільшується.

  Фото: monkeybusiness/Depositphotos

Святкування Нового року відносно більш улюблене для жителів Сходу і Півдня, молоді та чоловіків. 

Різдво значно частіше обирали на Заході, люди середнього і старшого віку, жінки, а також парафіяни ПЦУ та греко-католики. 

Однаковою мірою ці два свята люблять мешканці Центру і Києва.

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 Фото: ratinggroup.ua

Нагадаємо, 26% українців підтримують ідею перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня.

Опитування проводили 20-22 грудня 2021 року в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. 

У ньому взяли участь 2000 респондентів віком від 18 років.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 2,2%.

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