Різдво перемагає: які зимові свята є улюбленими для українців? Опитування

Улюбленими новорічними святами українців є Різдво (49%) і Новий рік (37%).
Водночас День Святого Миколая обрали 6% опитуваних, а Старий Новий рік – 4%.
Жодне з цих новорічних свят не люблять 2% респондентів, йдеться у дослідженні соціологічної групи Рейтинг.
Протягом останніх 10 років кількість прихильників Нового року зменшується, натомість Різдва – збільшується.
|Фото: monkeybusiness/Depositphotos
Святкування Нового року відносно більш улюблене для жителів Сходу і Півдня, молоді та чоловіків.
Різдво значно частіше обирали на Заході, люди середнього і старшого віку, жінки, а також парафіяни ПЦУ та греко-католики.
Однаковою мірою ці два свята люблять мешканці Центру і Києва.
|Фото: ratinggroup.ua
Нагадаємо, 26% українців підтримують ідею перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня.
Опитування проводили 20-22 грудня 2021 року в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
У ньому взяли участь 2000 респондентів віком від 18 років.
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 2,2%.
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