У Netflix відповіли на обурення Мінкульту щодо зображення українки в серіалі “Емілі в Парижі”

У компанії Netflix відповіли на лист Міністерства культури щодо негативного образу українки у серіалі "Емілі в Парижі".
Про це "УП. Життя" повідомили у пресслужбі міністерства.
За словами міністра культури Олександра Ткаченка, відповідь була "достатньо дипломатична".
"Подякували за зворотний зв’язок. Але про стурбованість українських глядачів зображенням українки почуто.
Домовились, що у 2022 році будемо більш в тісному контакті, аби упередити подібні випадки", – розповів Ткаченко.
|Фото: Stéphanie Branchu/Netflix
На його думку, активна громадська позиція сприятиме тому, щоб при показі персонажів української національності у майбутніх зйомках Netflix було враховано ставлення українців.
Нагадаємо, українців обурив образ персонажа з другого сезону серіалу "Емілі в Парижі" від Netflix.
За сюжетом головна героїня знайомиться з українкою на ім’я Петра, яку зіграла акторка Дар’я Панченко.
"Петра з Києва" специфічно вдягається, любить усе безкоштовне, краде речі з магазину і боїться депортації.
На цей інцидент відреагували відомі українки, користувачі соцмереж і міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
Вони назвали таке зображення українок образливим і стереотипним, а міністр надіслав скаргу до компанії Netflix.
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