Українці можуть урочисто одружуватися повторно і з тим самим партнером

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
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25 січня 2021

Протягом 2020 року 227 подружніх пар скористались послугою "Ювілейне весілля". 

Найбільше повторних шлюбних обрядів проведено у Рівненській області – 38, Київській – 24 та Волинській – 22.

В усіх відділах ДРАЦС Міністерство юстиції України дозволяє усіх одруженим парам провести повтору, ювілейну шлюбну церемонію з вальсом Мендельсона, гостями і шампанським.

Як повідомляє Міністрество юстиції України, замовити послугу можна не тільки на ювілей і незалежно від того, скільки років подружжя прожило у шлюбі – 1 рік, 18 чи 50 років.

Послугу можуть замовляти як сімейні пари, так і їх рідні чи друзі. Під час церемонії сімейним парам вручають навіть свідоцтво про шлюб. Щоправда, у ньому буде зазначено "повторно".

 Фото: Міністерство юстиції України

"Проживши дружно і щасливо зі своїм обранцем 25, а може і 50 років, ви отримаєте можливість повторити обряд і нагадати собі про найщасливіший день вашого життя.

Ви знову зможете сказати "так" своїй другій половинці та відчути ті незабутні емоції.

Відсвяткувати ювілей шлюбу можна, замовивши у будь-якому ДРАЦСі країни повторну шлюбну церемонію", – зазначає начальник Управління  державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України Ірина Дубиківська.

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