Корпорація Meta запустить програму для боротьби з "порнопомстою"

Корпорація Meta, якій належать соцмережі Facebook, Instagram і WhatsApp, запустить сервіс для боротьби з "порнопомстою".

Вона створить програму StopNCII.org, яка видалятиме інтимні фото користувачів з соцмереж, повідомили у компанії.

"Поширення інтимних зображень без згоди (NCII), яке іноді, на жаль, називають "порнопомстою", може мати руйнівний вплив на життя людини.

Ми не дозволяємо використовувати такий контент у наших програмах, і сьогодні ми докладаємо зусилля для боротьби з поширенням NCII на наших платформах і за їх межами", – заявили у Meta.

Скористатися послугами StopNCII зможуть тільки користувачі віком від 18 років.

Фото: LukaFunduk/Depositphotos

Їм потрібно буде вибрати на своєму пристрої оголені фото, які будуть перетворені на цифровий відбиток та завантажені на сервер.

За цим відбитком компанії, що беруть участь у програмі, шукатимуть збіги на своїх ресурсах і видалятимуть інтимний контент.

Вихідні файли залишатимуться тільки на пристрої користувача, обіцяють розробники.

Крім цього, після створення цифрового відбитка власник фото отримає унікальний код, за яким зможе відстежувати статус перевірки.

Водночас розробники зазначили, що соцмережі зможуть видаляти тільки зображення, ідентичні оригінальним фото.

Якщо зображення було відредаговане, то для його видалення доведеться створювати окремий запит.

Таку ініціативу Meta створили спільно з британською організацією Revenge Porn Helpline, яка допомагає постраждалим від порнопомсти.

Партнерами проєкту стали понад 50 неурядових організацій у всьому світі.

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