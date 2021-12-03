Корпорація Meta запустить програму для боротьби з "порнопомстою"

Корпорація Meta, якій належать соцмережі Facebook, Instagram і WhatsApp, запустить сервіс для боротьби з "порнопомстою".

Вона створить програму StopNCII.org, яка видалятиме інтимні фото користувачів з соцмереж, повідомили у компанії.

"Поширення інтимних зображень без згоди (NCII), яке іноді, на жаль, називають "порнопомстою", може мати руйнівний вплив на життя людини.

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Ми не дозволяємо використовувати такий контент у наших програмах, і сьогодні ми докладаємо зусилля для боротьби з поширенням NCII на наших платформах і за їх межами", – заявили у Meta.

Скористатися послугами StopNCII зможуть тільки користувачі віком від 18 років.

Фото: LukaFunduk/Depositphotos

Їм потрібно буде вибрати на своєму пристрої оголені фото, які будуть перетворені на цифровий відбиток та завантажені на сервер.

За цим відбитком компанії, що беруть участь у програмі, шукатимуть збіги на своїх ресурсах і видалятимуть інтимний контент.

Вихідні файли залишатимуться тільки на пристрої користувача, обіцяють розробники.

Крім цього, після створення цифрового відбитка власник фото отримає унікальний код, за яким зможе відстежувати статус перевірки.

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Водночас розробники зазначили, що соцмережі зможуть видаляти тільки зображення, ідентичні оригінальним фото.

Якщо зображення було відредаговане, то для його видалення доведеться створювати окремий запит.

Таку ініціативу Meta створили спільно з британською організацією Revenge Porn Helpline, яка допомагає постраждалим від порнопомсти.

Партнерами проєкту стали понад 50 неурядових організацій у всьому світі.

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