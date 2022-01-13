У 2021 році українці на 56% частіше зверталися до поліції через домашнє насильство

У 2021 році до поліції надійшло на 56% більше звернень щодо домашнього насильства, ніж у 2020.

За 2021 рік до правоохоронних органів надійшло 326 тисяч заяв, в той час, як в 2020 – лише 209 тисяч, повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

Також на 11% збільшилася кількість кривдників, які перебувають на обліку в поліції.

Минулоріч правоохоронці склали на 10% більше адміністративних протоколів та винесли на 19% більше термінових заборонних приписів стосовно кривдників.

Фото: sdecoret/Depositphotos

Катерина Павліченко відзначила, що домашнє насильство в Україні перестають замовчувати.

"Традиційно, аналізуючи статистику, спостерігаємо зростання кількості звернень громадян та посилення реагування поліції", – зазначила заступниця міністра.

У МВС підкреслили, що ріст рівня свідомості та обізнаності громадян сприяє правоохоронцям у зміцненні механізмів запобігання та реагування на насильство.

Нагадаємо, за вчинення домашнього насильства в Україні може наступити адміністративна та кримінальна відповідальність.

До адміністративної відповідальності можуть притягнути за насильство, яке не спричинило тілесних ушкоджень.

Зокрема, за погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право тощо.

Ми також повідомляли, куди звертатися, якщо ви стали жертвою домашнього насильства.

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