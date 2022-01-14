Україна, Шевченко, війна: що найчастіше шукали в українській Вікіпедії у 2021 році

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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14 січня 2022

Громадська організація "Вікімедіа Україна" назвала найпопулярніші матеріали українськомовного розділу Вікіпедії у 2021 році. 

Рейтинг очолила стаття "Україна", яка вперше отримала понад мільйон переглядів за рік. 

На другому місці, як і в 2020 році, опинилася сторінка про Тараса Шевченка з показником у 772 тисячі відвідувань. 

Третє місце посів матеріал про Київ, який піднявся на одну сходинку вище з 2020 року.

Фото: anyaberkut/Depositphotos

"Цього року зріс інтерес до тематики війни: до топу найпопулярніших статей повернулися статті про Збройні сили України та війну на сході України, а також вперше за багато років до рейтингу потрапила стаття про НАТО. 

Українців також стали більше цікавити кіно і серіали: стаття "Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb" побила рекорд та опинилася на 13 місці за популярністю, завдяки серіалу "Величне століття" до топу ввійшла стаття про Роксолану, а завдяки "Короні" – про Єлизавету II", –  говорить заступник голови правління "Вікімедіа" Микола Козленко.

Загалом до першої десятки найпопулярніших статей у 2021 році увійшли:

Також до рейтингу потрапили такі сторінки:

  • Перша світова війна (297 766)
  • Єлизавета II (293 809)
  • Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb (292 536)
  • Велика Британія (290 323)
  • Львів (279 046)
  • Десять заповідей (273 141)
  • Богдан Хмельницький (267 095)
  • Збройні сили України (263 368)
  • Бандера Степан Андрійович (262 961)
  • Європейський Союз (261 411)
  • YouTube (253 811)
  • Союз Радянських Соціалістичних Республік (250 662)
  • Німеччина (250 224)
  • Населення України (241 887)
  • Українська абетка (241 574)
  • Росія (241 154)
  • Секс (236 635)
  • Голодомор в Україні (1932—1933) (235 297)
  • Чорнобильська катастрофа (234 029)
  • Вірус (233 283)
  • Білки (232 332)
  • Костенко Ліна Василівна (229 400)
  • Список українських чоловічих імен (229 353)
  • Війна на сході України (229 252)
  • Список українських жіночих імен (223 207)
  • Ілон Маск (222 675)
  • Роксолана (222 119)
  • Список президентів України (220 997)
  • НАТО (220 416)
  • Зеленський Володимир Олександрович (217 505)
  • Польща (216 768)
  • Відродження (216 168)
  • Галицько-Волинське князівство (214 677)
  • Франція (214 616)
  • Список країн Європейського Союзу (211 413)
  • Австралія (209 652)
  • Грушевський Михайло Сергійович (207 683)
  • Ярослав Мудрий (203 315)
  • Українська Народна Республіка (202 787)
  • Права людини (200 588).

З історичних постатей найпопулярнішим в українській Вікіпедії став Тарас Шевченко: текст про нього переглянули понад 770 тис. разів. 

Також користувачі цікавилися Лесею Українкою, Іваном Франком, Богданом Хмельницьким та Степаном Бандерою.

Стаття про Бандеру піднялася в рейтингу, порівняно з 2020 роком.

Тоді український націоналіст не потрапив до десятки найпопулярніших постатей, яких шукають у Вікіпедії.

Вперше до рейтингу увійшли Роксолана і Сулейман I Пишний.

Фото: Cavan/Depositphotos

Серед людей нашого часу найпопулярнішою виявилася королева Великої Британії Єлизавета II: статтю про неї переглянули майже 300 тис. разів. 

Раніше у 2018 році текст про монархиню посів шосте місце в рейтингу, а у 2020 – третє. 

Як і минулого року, читачі української Вікіпедії цікавилися Ліною Костенко, Ілоном Маском та Володимиром Зеленським.

Найпопулярніші історичні особи:

  • Шевченко Тарас Григорович (772 515 переглядів)
  • Леся Українка (571 087)
  • Франко Іван Якович (372 660)
  • Богдан Хмельницький (267 095)
  • Бандера Степан Андрійович (262 961)
  • Роксолана (222 119)
  • Грушевський Михайло Сергійович (207 683)
  • Ярослав Мудрий (203 315)
  • Сулейман I Пишний (192 015)
  • Іван Мазепа (191 068).

Найпопулярніші сучасники:

  • Єлизавета II (293 809 переглядів)
  • Костенко Ліна Василівна (229 400)
  • Ілон Маск (222 675)
  • Зеленський Володимир Олександрович (217 505)
  • Шевченко Андрій Миколайович (186 641)
  • Усик Олександр Олександрович (173 563)
  • Порошенко Петро Олексійович (165 756)
  • Кріштіану Роналду (162 152)
  • Стерненко Сергій В’ячеславович (158 833)
  • Morgenshtern (146 250).

Фото: dennizn/Depositphotos

Серед сучасних подій читачів української Вікіпедії найбільше цікавила війна на Сході України.

Текст про неї отримав 229 тис. переглядів. 

Також українці активно цікавилися вакцинами проти COVID-19, радикальним ісламістським рухом "Талібан" та криптовалютою Bitcoin.

Поточні події:

  • Війна на сході України (229 252 перегляди)
  • Список померлих 2021 року (193 679)
  • Вакцина Pfizer–BioNTech проти COVID-19 (177 581)
  • Чемпіонат Європи з футболу 2020 (177 518)
  • Пісенний конкурс Євробачення 2021 (167 713)
  • Талібан (161 000)
  • Біткоїн (156 633)
  • Російсько-українська війна (з 2014) (151 329)
  • Moderna (вакцина) (150 067)
  • Втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну (з січня 2021 року) (140 294).

Автори рейтингу зауважують, що викреслили зі списку кілька статей, відвідуваність яких пояснюється технічними причинами, а не органічним інтересом. 

До таких належать статті про медіа: "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія", "НТВ", "Перший канал (Росія)" та "Радіо Свобода". 

"Переходи на ці статті здебільшого викликані дисклеймером, який встановлює YouTube на відеоролики, опубліковані медіавиданнями із державним фінансуванням", – кажуть у "Вікімедії".

Також неприродно високий рівень відвідуваності мали сторінки про YouTube, Facebook, Instagram, а також статті "Менло-Парк (Каліфорнія)" та "Сан-Бруно" – міста, де розташовані офіси Google та Meta. 

Водночас стаття про YouTube мала і високу органічну відвідуваність, тому її внесли в рейтинг лише з урахуванням "ненакручених" даних.

Дослідження проводилося з 1 січня до 31 грудня 2021 року з урахуванням перенаправлень та ботів.

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