Україна, Шевченко, війна: що найчастіше шукали в українській Вікіпедії у 2021 році

Громадська організація "Вікімедіа Україна" назвала найпопулярніші матеріали українськомовного розділу Вікіпедії у 2021 році.

Рейтинг очолила стаття "Україна", яка вперше отримала понад мільйон переглядів за рік.

На другому місці, як і в 2020 році, опинилася сторінка про Тараса Шевченка з показником у 772 тисячі відвідувань.

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Третє місце посів матеріал про Київ, який піднявся на одну сходинку вище з 2020 року.

Фото: anyaberkut/Depositphotos

"Цього року зріс інтерес до тематики війни: до топу найпопулярніших статей повернулися статті про Збройні сили України та війну на сході України, а також вперше за багато років до рейтингу потрапила стаття про НАТО.

Українців також стали більше цікавити кіно і серіали: стаття "Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb" побила рекорд та опинилася на 13 місці за популярністю, завдяки серіалу "Величне століття" до топу ввійшла стаття про Роксолану, а завдяки "Короні" – про Єлизавету II", – говорить заступник голови правління "Вікімедіа" Микола Козленко.

Загалом до першої десятки найпопулярніших статей у 2021 році увійшли:

Також до рейтингу потрапили такі сторінки: Реклама:

Перша світова війна (297 766)

Єлизавета II (293 809)

Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb (292 536)

Велика Британія (290 323)

Львів (279 046)

Десять заповідей (273 141)

Богдан Хмельницький (267 095)

Збройні сили України (263 368)

Бандера Степан Андрійович (262 961)

Європейський Союз (261 411)

YouTube (253 811)

Союз Радянських Соціалістичних Республік (250 662)

Німеччина (250 224)

Населення України (241 887)

Українська абетка (241 574)

Росія (241 154)

Секс (236 635)

Голодомор в Україні (1932—1933) (235 297)

Чорнобильська катастрофа (234 029)

Вірус (233 283)

Білки (232 332)

Костенко Ліна Василівна (229 400)

Список українських чоловічих імен (229 353)

Війна на сході України (229 252)

Список українських жіночих імен (223 207)

Ілон Маск (222 675)

Роксолана (222 119)

Список президентів України (220 997)

НАТО (220 416)

Зеленський Володимир Олександрович (217 505)

Польща (216 768)

Відродження (216 168)

Галицько-Волинське князівство (214 677)

Франція (214 616)

Список країн Європейського Союзу (211 413)

Австралія (209 652)

Грушевський Михайло Сергійович (207 683)

Ярослав Мудрий (203 315)

Українська Народна Республіка (202 787)

Права людини (200 588).

З історичних постатей найпопулярнішим в українській Вікіпедії став Тарас Шевченко: текст про нього переглянули понад 770 тис. разів.

Також користувачі цікавилися Лесею Українкою, Іваном Франком, Богданом Хмельницьким та Степаном Бандерою.

Стаття про Бандеру піднялася в рейтингу, порівняно з 2020 роком.

Тоді український націоналіст не потрапив до десятки найпопулярніших постатей, яких шукають у Вікіпедії.

Вперше до рейтингу увійшли Роксолана і Сулейман I Пишний.

Фото: Cavan/Depositphotos

Серед людей нашого часу найпопулярнішою виявилася королева Великої Британії Єлизавета II: статтю про неї переглянули майже 300 тис. разів.

Раніше у 2018 році текст про монархиню посів шосте місце в рейтингу, а у 2020 – третє.

Як і минулого року, читачі української Вікіпедії цікавилися Ліною Костенко, Ілоном Маском та Володимиром Зеленським.

Найпопулярніші історичні особи:

Шевченко Тарас Григорович (772 515 переглядів)

Леся Українка (571 087)

Франко Іван Якович (372 660)

Богдан Хмельницький (267 095)

Бандера Степан Андрійович (262 961)

Роксолана (222 119)

Грушевський Михайло Сергійович (207 683)

Ярослав Мудрий (203 315)

Сулейман I Пишний (192 015)

Іван Мазепа (191 068).

Найпопулярніші сучасники:

Єлизавета II (293 809 переглядів)

Костенко Ліна Василівна (229 400)

Ілон Маск (222 675)

Зеленський Володимир Олександрович (217 505)

Шевченко Андрій Миколайович (186 641)

Усик Олександр Олександрович (173 563)

Порошенко Петро Олексійович (165 756)

Кріштіану Роналду (162 152)

Стерненко Сергій В’ячеславович (158 833)

Morgenshtern (146 250).

Фото: dennizn/Depositphotos

Серед сучасних подій читачів української Вікіпедії найбільше цікавила війна на Сході України.

Текст про неї отримав 229 тис. переглядів.

Також українці активно цікавилися вакцинами проти COVID-19, радикальним ісламістським рухом "Талібан" та криптовалютою Bitcoin.

Поточні події:

Війна на сході України (229 252 перегляди)

Список померлих 2021 року (193 679)

Вакцина Pfizer–BioNTech проти COVID-19 (177 581)

Чемпіонат Європи з футболу 2020 (177 518)

Пісенний конкурс Євробачення 2021 (167 713)

Талібан (161 000)

Біткоїн (156 633)

Російсько-українська війна (з 2014) (151 329)

Moderna (вакцина) (150 067)

Втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну (з січня 2021 року) (140 294).

Автори рейтингу зауважують, що викреслили зі списку кілька статей, відвідуваність яких пояснюється технічними причинами, а не органічним інтересом.

До таких належать статті про медіа: "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія", "НТВ", "Перший канал (Росія)" та "Радіо Свобода".

"Переходи на ці статті здебільшого викликані дисклеймером, який встановлює YouTube на відеоролики, опубліковані медіавиданнями із державним фінансуванням", – кажуть у "Вікімедії".

Також неприродно високий рівень відвідуваності мали сторінки про YouTube, Facebook, Instagram, а також статті "Менло-Парк (Каліфорнія)" та "Сан-Бруно" – міста, де розташовані офіси Google та Meta.

Водночас стаття про YouTube мала і високу органічну відвідуваність, тому її внесли в рейтинг лише з урахуванням "ненакручених" даних.

Дослідження проводилося з 1 січня до 31 грудня 2021 року з урахуванням перенаправлень та ботів.

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