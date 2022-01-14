Україна, Шевченко, війна: що найчастіше шукали в українській Вікіпедії у 2021 році

Громадська організація "Вікімедіа Україна" назвала найпопулярніші матеріали українськомовного розділу Вікіпедії у 2021 році.
Рейтинг очолила стаття "Україна", яка вперше отримала понад мільйон переглядів за рік.
На другому місці, як і в 2020 році, опинилася сторінка про Тараса Шевченка з показником у 772 тисячі відвідувань.
Третє місце посів матеріал про Київ, який піднявся на одну сходинку вище з 2020 року.
|Фото: anyaberkut/Depositphotos
"Цього року зріс інтерес до тематики війни: до топу найпопулярніших статей повернулися статті про Збройні сили України та війну на сході України, а також вперше за багато років до рейтингу потрапила стаття про НАТО.
Українців також стали більше цікавити кіно і серіали: стаття "Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb" побила рекорд та опинилася на 13 місці за популярністю, завдяки серіалу "Величне століття" до топу ввійшла стаття про Роксолану, а завдяки "Короні" – про Єлизавету II", – говорить заступник голови правління "Вікімедіа" Микола Козленко.
Загалом до першої десятки найпопулярніших статей у 2021 році увійшли:
- Україна (1 003 326 переглядів)
- Шевченко Тарас Григорович (772 515)
- Київ (623 777)
- Леся Українка (571 087)
- Англійська мова (431 688)
- Українська мова (385 842)
- Франко Іван Якович (372 660)
- Сполучені Штати Америки (364 183)
- Друга світова війна (364 084)
- Київська Русь (338 542).
Також до рейтингу потрапили такі сторінки:Реклама:
- Перша світова війна (297 766)
- Єлизавета II (293 809)
- Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb (292 536)
- Велика Британія (290 323)
- Львів (279 046)
- Десять заповідей (273 141)
- Богдан Хмельницький (267 095)
- Збройні сили України (263 368)
- Бандера Степан Андрійович (262 961)
- Європейський Союз (261 411)
- YouTube (253 811)
- Союз Радянських Соціалістичних Республік (250 662)
- Німеччина (250 224)
- Населення України (241 887)
- Українська абетка (241 574)
- Росія (241 154)
- Секс (236 635)
- Голодомор в Україні (1932—1933) (235 297)
- Чорнобильська катастрофа (234 029)
- Вірус (233 283)
- Білки (232 332)
- Костенко Ліна Василівна (229 400)
- Список українських чоловічих імен (229 353)
- Війна на сході України (229 252)
- Список українських жіночих імен (223 207)
- Ілон Маск (222 675)
- Роксолана (222 119)
- Список президентів України (220 997)
- НАТО (220 416)
- Зеленський Володимир Олександрович (217 505)
- Польща (216 768)
- Відродження (216 168)
- Галицько-Волинське князівство (214 677)
- Франція (214 616)
- Список країн Європейського Союзу (211 413)
- Австралія (209 652)
- Грушевський Михайло Сергійович (207 683)
- Ярослав Мудрий (203 315)
- Українська Народна Республіка (202 787)
- Права людини (200 588).
З історичних постатей найпопулярнішим в українській Вікіпедії став Тарас Шевченко: текст про нього переглянули понад 770 тис. разів.
Також користувачі цікавилися Лесею Українкою, Іваном Франком, Богданом Хмельницьким та Степаном Бандерою.
Стаття про Бандеру піднялася в рейтингу, порівняно з 2020 роком.
Тоді український націоналіст не потрапив до десятки найпопулярніших постатей, яких шукають у Вікіпедії.
Вперше до рейтингу увійшли Роксолана і Сулейман I Пишний.
|Фото: Cavan/Depositphotos
Серед людей нашого часу найпопулярнішою виявилася королева Великої Британії Єлизавета II: статтю про неї переглянули майже 300 тис. разів.
Раніше у 2018 році текст про монархиню посів шосте місце в рейтингу, а у 2020 – третє.
Як і минулого року, читачі української Вікіпедії цікавилися Ліною Костенко, Ілоном Маском та Володимиром Зеленським.
Найпопулярніші історичні особи:
- Шевченко Тарас Григорович (772 515 переглядів)
- Леся Українка (571 087)
- Франко Іван Якович (372 660)
- Богдан Хмельницький (267 095)
- Бандера Степан Андрійович (262 961)
- Роксолана (222 119)
- Грушевський Михайло Сергійович (207 683)
- Ярослав Мудрий (203 315)
- Сулейман I Пишний (192 015)
- Іван Мазепа (191 068).
Найпопулярніші сучасники:
- Єлизавета II (293 809 переглядів)
- Костенко Ліна Василівна (229 400)
- Ілон Маск (222 675)
- Зеленський Володимир Олександрович (217 505)
- Шевченко Андрій Миколайович (186 641)
- Усик Олександр Олександрович (173 563)
- Порошенко Петро Олексійович (165 756)
- Кріштіану Роналду (162 152)
- Стерненко Сергій В’ячеславович (158 833)
- Morgenshtern (146 250).
|Фото: dennizn/Depositphotos
Серед сучасних подій читачів української Вікіпедії найбільше цікавила війна на Сході України.
Текст про неї отримав 229 тис. переглядів.
Також українці активно цікавилися вакцинами проти COVID-19, радикальним ісламістським рухом "Талібан" та криптовалютою Bitcoin.
Поточні події:
- Війна на сході України (229 252 перегляди)
- Список померлих 2021 року (193 679)
- Вакцина Pfizer–BioNTech проти COVID-19 (177 581)
- Чемпіонат Європи з футболу 2020 (177 518)
- Пісенний конкурс Євробачення 2021 (167 713)
- Талібан (161 000)
- Біткоїн (156 633)
- Російсько-українська війна (з 2014) (151 329)
- Moderna (вакцина) (150 067)
- Втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну (з січня 2021 року) (140 294).
Автори рейтингу зауважують, що викреслили зі списку кілька статей, відвідуваність яких пояснюється технічними причинами, а не органічним інтересом.
До таких належать статті про медіа: "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія", "НТВ", "Перший канал (Росія)" та "Радіо Свобода".
"Переходи на ці статті здебільшого викликані дисклеймером, який встановлює YouTube на відеоролики, опубліковані медіавиданнями із державним фінансуванням", – кажуть у "Вікімедії".
Також неприродно високий рівень відвідуваності мали сторінки про YouTube, Facebook, Instagram, а також статті "Менло-Парк (Каліфорнія)" та "Сан-Бруно" – міста, де розташовані офіси Google та Meta.
Водночас стаття про YouTube мала і високу органічну відвідуваність, тому її внесли в рейтинг лише з урахуванням "ненакручених" даних.
Дослідження проводилося з 1 січня до 31 грудня 2021 року з урахуванням перенаправлень та ботів.
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