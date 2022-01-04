"Україна" замість "Украина": у 2021 користувачі Google почали більше гуглити державною мовою

У 2021 році користувачі частіше шукали в Google слово "Україна" замість російськомовного "Украина", порівняно з 2020 роком.
А в порівнянні з 2013 роком частка запиту "Україна" зросла вдвічі, повідомляє Zbruc.eu.
За минулий рік українськомовний запит "Україна" переважав лише у трьох областях – Тернопільській, Івано-Франківській та Львівській.
Водночас у Рівненській та Волинській областях трохи переважає російськомовний варіант.
|Фото: Zbruc.eu
В усіх інших регіонах користувачі також частіше гуглять "Украина" російською.
Що стосується пошуку слів "Львів" і "Львов", то українськомовний запит переважає у половині областей України.
|Фото: Zbruc.eu
Нагадаємо, компанія Google опублікувала рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів у пошук Google за 2021 рік.
Серед них був серіал "Гра в кальмара", мем АБОБА, "Євро 2020", шоу "Холостяк" тощо.
Фото обкладинки: Автор Pixabay/Pexels
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