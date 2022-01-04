"Україна" замість "Украина": у 2021 користувачі Google почали більше гуглити державною мовою

У 2021 році користувачі частіше шукали в Google слово "Україна" замість російськомовного "Украина", порівняно з 2020 роком.

А в порівнянні з 2013 роком частка запиту "Україна" зросла вдвічі, повідомляє Zbruc.eu.

За минулий рік українськомовний запит "Україна" переважав лише у трьох областях – Тернопільській, Івано-Франківській та Львівській.

Реклама:

Водночас у Рівненській та Волинській областях трохи переважає російськомовний варіант.

Фото: Zbruc.eu

В усіх інших регіонах користувачі також частіше гуглять "Украина" російською.

Що стосується пошуку слів "Львів" і "Львов", то українськомовний запит переважає у половині областей України.

Фото: Zbruc.eu

Нагадаємо, компанія Google опублікувала рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів у пошук Google за 2021 рік.

Реклама:

Серед них був серіал "Гра в кальмара", мем АБОБА, "Євро 2020", шоу "Холостяк" тощо.

Фото обкладинки: Автор Pixabay/Pexels

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.