"Україна" замість "Украина": у 2021 користувачі Google почали більше гуглити державною мовою

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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4 січня 2022

У 2021 році користувачі частіше шукали в Google слово "Україна" замість російськомовного "Украина", порівняно з 2020 роком. 

А в порівнянні з 2013 роком частка запиту "Україна" зросла вдвічі, повідомляє Zbruc.eu.

За минулий рік українськомовний запит "Україна" переважав лише у трьох областях – Тернопільській, Івано-Франківській та Львівській.

Водночас у Рівненській та Волинській областях трохи переважає російськомовний варіант.

 Фото: Zbruc.eu

В усіх інших регіонах користувачі також частіше гуглять "Украина" російською.  

Що стосується пошуку слів "Львів" і "Львов", то українськомовний запит переважає у половині областей України.

 Фото: Zbruc.eu

Нагадаємо, компанія Google опублікувала рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів у пошук Google за 2021 рік. 

Серед них був серіал "Гра в кальмара", мем АБОБА, "Євро 2020", шоу "Холостяк" тощо.

Фото обкладинки: Автор Pixabay/Pexels

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