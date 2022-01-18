"Поспішіть подати заяву": скільки українців забронювали "магічні дати" для весілля?

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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18 січня 2022

Українці подають заяви на реєстрацію шлюбу в "магічні дати", які будуть в лютому цьогоріч.

Про це повідомляє Міністерство юстиції у Facebook.

"Щасливими" вважаються дзеркальні дати (з великою кількістю однакових цифр), зокрема 2 чи 22 лютого 2022 року.

Чимало українців уже подали заяви на одруження в ці дні, зокрема: 

  • на 2/2/22576 заяв;
  • на 12/2/221 005 заяв;
  • на 14/2/22112 заяв;
  • на 22/2/221 133 заяви.

 Фото: VitalikRadko/Depositphotos

"Чимало закоханих пар, обираючи дату весілля, прагнуть надати цьому дню ще більш глибокого сенсу і обирають "магічну" дату.

Вже наступного місяця буде одразу кілька таких дат. Тож поспішіть подати заяву на державну реєстрацію шлюбу і ви", – кажуть в Мін'юсті.

Раніше у Мін'юсті пояснювали, кому в Україні заборонено одружуватися і як це зробити молодятам до 18 років.

Нагадаємо, за звичайною процедурою заяву на одруження необхідно подати за місяць до дати реєстрації.

Однак в рамках проєкту "Шлюб за добу" зареєструвати шлюб можна за 24 години у багатьох містах.

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