Шкарлет назвав відсоток освітян, у яких є довідки про протипоказання до COVID-вакцинації

1,3% працівників українських шкіл мають офіційно підтверджені протипоказання до вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Загалом в Україні люди з протипоказаннями до COVID-вакцинації складають менше 1% від усього населення.

За даними міністра, усього на 21 січня 2022 року 2 дози щеплення отримали 92% працівників закладів освіти (1,1 млн. людей).

Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Найбільше вакцинованих вчителів наразі в трьох областях України: в Полтавській, Дніпропетровській та Луганській.

Також 0,3% працівників шкіл відсторонили від роботи через відсутність щеплень проти COVID-19.

Найбільше таких у Рівненській (281 людина), Київській (144) і Волинській (136 ) областях.

Шкарлет також зазначив, що на канікулах перебувають 289 закладів загальної середньої освіти.

Нагадаємо, єдиним абсолютним протипоказанням до щеплень проти коронавірусної хвороби є алергічна реакція на першу дозу вакцини або на якийсь її компонент.

Цукровий діабет, гіпертонія, захворювання серця та онкологія не є протипоказаннями до щеплення.

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