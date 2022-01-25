Подарунків не треба, жертвуйте на дитбудинки: що не так з ініціативою Зеленського до дня народження?

Володимиру Зеленському 25 січня виповнилося 44 роки.

У свій день народження президент попросив друзів і колег не витрачати гроші на квіти й подарунки, а натомість переказати їх на добрі справи, зокрема, на допомогу дитячим будинкам.

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров у Facebook.

"Якщо хтось має бажання долучитися до ініціативи, далі – інформація про дитячі будинки різного спрямування та географії.

Підтримати їх – буде найкращим подарунком для Президента України в цей день", – написав Никифоров у пості, де також опублікував реквізити дитбудинків.

Здавалося б, чудова ініціатива – спрямувати гроші на тих, хто їх потребує. Тим більше, що така практика доволі поширена і в Україні, і за кордоном.

Утім, у деяких українців, зокрема правозахисників, пропозиція Зеленського викликала обурення.

Дехто назвав переказ коштів у дитбудинки "архаїчною ініціативою".

"Для чого ви це робите? Невже в оточенні Президента немає професіоналів, які можуть пояснити, як правильно допомагати дітям?", – написала Алла Кіріяк у коментарях до допису Никифорова.

Пояснюємо, що не так з ініціативою Зеленського і чому дітям з дитбудинків варто допомагати по-іншому.

Президент Володимир Зеленський

Чому ініціативу Зеленського критикують?

"Президент і його оточення вважають нормальним, що на 30-му році незалежності Україна має найбільший в Європі показник дітей, які зростають в інтернатах.

Не знають і не здогадуються, що інтернати мають згубний вплив на розвиток дітей, особливо у перші роки життя, бо не чули про міжнародні і вітчизняні дослідження, про негативний вплив депривації, відсутності індивідуального догляду на розвиток мозку дитини", – пише у Facebook Галина Постолюк, директорка Представництва благодійної організації "Надія і житло для дітей".

Поки у президента закликають жертвувати на інтернати, ці заклади повинні зникнути в Україні до 2026 року.

Закриття інтернатів передбачає програма деінституціоналізації, яку Україна ухвалила ще у 2017 році.

На це є декілька причин.

Зростання дитини віком до 3-х років у закладі завдає непоправної шкоди її здоров'ю і розвитку

56,8% дітей мають затримку росту,

11% мають надмірну масу тіла,

20,2% мають низьку масу тіла,

10,6% мають ожиріння.

Більшість дітей у дитбудинках мають батьків

За статистикою, лише близько 8% українських дітей, що живуть в інтернатах, є сиротами.

55% дітей мають батьків, позбавлених батьківських прав,

43,8% мають батьків, не обмежених у своїх правах.

На інтернати держава і так витрачає багато коштів

В інтернатних установах різного типу перебуває близько 100 тисяч дітей.

На їхнє утримання держава виділяє 15 млрд грн щороку.

"Найдорожчі з них – дитячі будинки для найменших дітей – від народження до 3-х років. І, якщо в середньому на дитину в місяць інтернат отримує 12 тис. грн, то в будинках для немовлят може отримувати до 100 тис. грн/міс. на одну дитину", – розповідає Дар’я Касьянова, голова правління "Української мережі за права дитини".

Водночас Сергій Никифоров у коментарях під дописом запевняє, що ініціатива хороша:

"Усім, хто пише про шкоду дитбудинків. Перечитайте, будь ласка, уважніше.

Серед адрес дві лікарні, а решта – спеціалізовані заклади. Там немає дитбудинків "радянського" типу, як ви їх називаєте.

Перехід на сімейну форму виховання є пріоритетом уряду.

Завдяки цьому, а також допомозі небайдужих, понад 90% дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського виховання живуть у будинках сімейного типу або сім’ях. І цей відсоток постійно зростає".

На що йому Дар’я Касьянова відповіла:

"90% сиріт живуть у сім'ях, а 90 тисяч дітей, які мають батьків, живуть в інтернатах.

Ви в пості вказали адреси 3 будинків дитини, у яких вартість перебування однієї дитини становить у середньому 100 тис. грн на місяць на 1 дитину, при тому що дітям там погано, і після усиновлення вкрай складно реабілітувати дітей".

Простими словами: дітям в інтернатах погано, і підтримувати ці заклади фінансово – така собі ідея. Адже є інші альтернативи.

"Закликати жертвувати на інтернати – рівнозначно тому, аби зберігати ці установи, консервувати систему.

І нічого спільного із захистом прав дитини та розумінням кращих інтересів дитини в цьому немає.

Найпереконливіший аргумент – подивіться, яка в інтернатних установ матеріальна база. Навіщо ж дитині жити в сім'ї, якщо гарні стіни створені в установах! Допомагати треба сім'ям", – прокоментувала ініціативу Зеленського "УП. Життя" Дар’я Касьянова.

Яка ситуація з реформою інтернатів зараз?

Реформа інтернатів називається деінституціалізацією.

Її завдання – попередити та запобігти потраплянню дітей до інтернатів.

"Вона – не про закриття інтернатів. Вона про створення таких умов для сімей та їхніх дітей, щоб потреби в інтернатах просто не було", – пояснює колишній Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

Утім, правозахисники б’ють на сполох, адже реформа не просувається.

"В Україні практично призупинилася реформа закладів інституційного догляду. За інформацією Офісу уповноваженої ВРУ з прав людини, кількість дітей в будинках дитини на липень 2021 року є більшою, ніж на початок реформи у 2017 році.

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна також повідомила, що кількість дітей в інституціях зростає. Посольства Німеччини Лукас Клеменс Бьом заявив, що розчарований тим, що реформа інтернатних закладів збавила оберти у 2021-ому році", – розповіла "УП. Життя" Маріанна Онуфрик, заступниця голови правління Громадської спілки "Українська мережа за права дитини", національна координаторка проєкту "Право на сім‘ю" від МБО БФ "СОС Дитячі Містечка" Україна.

За її словами, головною причиною є відсутність політичної волі.

"Формально Президент і його офіс декларують наміри впроваджувати деінституціалізацію, але такі посили (щодо подарунків будинкам дитини), або меседжі міністра освіти і науки, на кшталт того, що діти з інвалідністю мають навчатися в спеціальних школах – свідчать про реальні наміри та дії", – додає Маріанна Онуфрик.

Щоб перезапустити реформу деінституціалізації (реформу ДІ), необхідно здійснити незалежний аналіз – чому вона не відбувається і що саме її гальмує, радить експертка.

"Реальний моніторинг стану виконання реформи, підкріплення заяв реальними діями, а прописаних у Стратегії заходів – фінансуванням, у тому числі з Державного бюджету, дозволить перезапустити й впровадити реформу", – підсумовує Маріанна Онуфрик.

Як можна допомогти по-іншому?

"Найкраща допомога – це сім'я – усиновлення, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу.

Також ви можете стати наставником – значущим дорослим для дитини в інтернаті, краще для підлітка", – розповідає активістка та волонтерка Ліни Дешвар.

Експерти також наголошують: допомога зараз потрібна не інтернатам, а сім'ям, які знаходяться у критичних ситуаціях.

Наприклад, таким сім’ям допомагає соцпрацівниця Леся.

Як їй вдається зберігати сім’ї та оберігати дітей від інтернатів, читайте у нашому матеріалі:

Якщо ви не знаєте, як правильно допомогти дітям з інтернатів чи сім’ям, у яких труднощі, можете допомогти організаціям, які ними опікуються:

Для благодійних пожертв:

Банківські реквізити:

IBAN UA 70 300528 0000026007455032996

в АТ " ОТП БАНК"

Код ЄДРПОУ 34183275

➡ на благодійний рахунок МБФ "Українська фундація громадського здоров'я" UA663226690000026005302393996 в "Ощадбанку",

призначення платежу — Благодійний внесок на підтримку роботи Соціальної квартири.

➡ через сайт HealthRight International (Право на здоров’я) в Україні

www.healthright.org.ua — кнопка "Допомогти" у правому верхньому куті.

Р/р UA623006140000026000500345854,

ЄДРПОУ 37107050 в АТ "Креді Агріколь Банк"

Призначення платежу: на статутну діяльність або на програму "Сімейний патронат в Україні"

Код ЄДРПОУ: 43381277

IBAN: UA 32 305299 00000 2600 5025007707

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Київ

Призначення платежу: Благодійна допомога.

Для поповнення рахунку фонду через Monobank:

Вкладка: "Платіж за IBAN"

UA 32 305299 00000 2600 5025007707

Код за ЄДРПОУ 40058145

№ рахунку для перерахування в гривнях:

UA183510050000026008585422900

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"

Призначення платежу: Благодійна допомога

Катерина Хорощак, Дарія Поперечна, УП. Життя

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