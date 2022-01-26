В Україні збільшили мінімальний розмір аліментів на дитину для родичів

В Україні збільшили мінімальний розмір аліментів на дитину для родичів або членів сім’ї, якщо батьки не можуть сплачувати їх.

Тепер вони зобов’язані виділяти не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини різного віку.

Відповідний закон ухвалили під час засідання Верховної Ради 26 січня.

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Раніше мінімальний розмір аліментів на дитину для батьків збільшили з 30% до 50% від прожиткового мінімуму.

Фото: Syda_Productions/Depositphotos

Для дітей, які мають право на аліменти від інших членів сім’ї, цю суму не змінювали.

Однак ще в березні 2021 року Рада схвалила законопроєкт №3881, який гарантує дітям більшу суму аліментів від родичів.

Також ця сума буде залежати від того, скільки людей зобов’язані утримувати дитину.

"Якщо позов пред'явлений не до всіх зобов'язаних осіб, а лише до деяких з них, розмір аліментів визначається з урахуванням обов'язку всіх зобов'язаних осіб надавати утримання", – йдеться у законі.

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При цьому в документі зазначено, що сукупний розмір аліментів має бути достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Нагадаємо, у Мін’юсті пояснювали, за що людину можуть позбавити батьківських прав.

При цьому, несплата аліментів – не причина для цього.

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