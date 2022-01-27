У Києві затримали матір та її співмешканця, які знімали порно за участі дітей

У Києві затримали 34-річну жінку та її спільника, які знімали і продавали дитяче порно за участі двох підлітків.
Зловмисники примушували дітей зніматися в сексуальних образах та моделювати сексуальну поведінку із зображенням статевих органів.
Постраждалі були рідними дітьми затриманої жінки, повідомляє Київська міська прокуратура.
У співпраці з колегами з Австралії, поліціянти виявили докази розбещення, а також зйомок і продажу дитячого порно.
Попередньо вони встановили, що контент виготовляли на території України.
|Фото: Nomadsoul1/Depositphotos
Згодом вдалося ідентифікувати дітей, яких залучали до зйомок.
Ними виявилися 14-річний хлопчик та його 13-річна сестра з Кіровоградської області.
Також правоохоронці встановили, що розбещення дітей відбувалось протягом тривалого часу, в різний час доби (зокрема вночі), і що до цього можуть бути причетними чоловік та жінка.
Виявилось, що дітей розбещувала їхня матір зі співмешканцем.
Фото і відео з дитячим порно вони продавали в інтернеті – ці матеріали поліція також знайшла під час обшуку.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.
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