У МОН розповіли, скільки українських шкіл перейшли на дистанційку

В Україні у дистанційному форматі працюють 4,7 тисяч шкіл.

Учні 42 навчальних закладів перебувають на канікулах, повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Очільник міністерства також зазначив, що 2 дози вакцини проти COVID-19 в Україні отримали понад 1,1 млн освітян (92,8%), а принаймні одне щеплення зробили 97%.

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Більш за все щеплених працівників у закладах спеціалізованої освіти – 97,1%.

Сергій Шкарлет, фото МОН

Найменший відсоток вакцинованих освітян у вищих навчальних закладах – 86,5%.

Міністр також зазначив, що близько 8 тисяч працівників закладів освіти мають офіційно підтверджені протипоказання до вакцинації.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти та науки рекомендувало перевести учнів 5-11 класів та студентів вишів на дистанційне навчання.

В Києві міська влада вирішила не закривати школи, а дати можливість самим навчальним закладам вирішувати, як вчитися виходячи з ситуації в конкретній школі.

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