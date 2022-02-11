МОЗ затвердило сезонне меню для садочків

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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11 лютого 2022

Міністерство охорони здоров’я затвердило чотиритижневе сезонне меню для дітей від 1 до 7 років у садочках.

Відповідні технологічні картки опублікували на сайті відомства.

Зимове меню рекомендують використовувати для триразового харчування у садочках та інших організованих дитячих колективах.

Рекомендовані страви також можна використовувати для чотиритижневого меню в інші пори року, але з додаванням сезонних продуктів.

 Фото: oksun70/Depositphotos

Загалом технологічні картки містять перелік страв, всі необхідні параметри і розрахунки (енергетична цінність, брутто/нетто тощо), вимоги до продуктів. 

Також у них пропонуються процеси приготування і температурні режими.

Меню можна використовувати повністю або частково, залежно від смакових вподобань дітей та технологічних можливостей закладів.

Однак спершу зміни у меню потрібно узгодити в територіальному підрозділі Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, з 1 січня здорове харчування вже впровадили у школах.

Однак не всім сподобалося нове меню.

Детальніше про реформу харчування, нові страви у школах, реакцію батьків та фахівців можна дізнатися з матеріалу "Мої цього їсти не будуть!": як змінилося харчування у школах, що (не)так з меню і як привчити дітей до здорової їжі".

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