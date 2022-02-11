МОЗ затвердило сезонне меню для садочків

Міністерство охорони здоров’я затвердило чотиритижневе сезонне меню для дітей від 1 до 7 років у садочках.
Відповідні технологічні картки опублікували на сайті відомства.
Зимове меню рекомендують використовувати для триразового харчування у садочках та інших організованих дитячих колективах.
Рекомендовані страви також можна використовувати для чотиритижневого меню в інші пори року, але з додаванням сезонних продуктів.
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Загалом технологічні картки містять перелік страв, всі необхідні параметри і розрахунки (енергетична цінність, брутто/нетто тощо), вимоги до продуктів.
Також у них пропонуються процеси приготування і температурні режими.
Меню можна використовувати повністю або частково, залежно від смакових вподобань дітей та технологічних можливостей закладів.
Однак спершу зміни у меню потрібно узгодити в територіальному підрозділі Держпродспоживслужби.
Нагадаємо, з 1 січня здорове харчування вже впровадили у школах.
Однак не всім сподобалося нове меню.
Детальніше про реформу харчування, нові страви у школах, реакцію батьків та фахівців можна дізнатися з матеріалу "Мої цього їсти не будуть!": як змінилося харчування у школах, що (не)так з меню і як привчити дітей до здорової їжі".
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