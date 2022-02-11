Понад 70% українців відчувають себе щасливими. Опитування

71% українців відчувають себе щасливими, а ще 13% запевняють, що частково щасливі.

При цьому 15% називають себе швидше або зовсім нещасними.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у грудні 2021 року.

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У порівнянні з 2020 роком рівень щастя в Україні майже не змінився – тоді щасливими себе вважало 68%.

Фото stokkete/Depositphotos

У КМІС кажуть, що попри пандемію та інші проблеми, українці почуваються такими ж щасливими, як і два роки тому.

"Одне з можливих пояснень полягає в тому, що люди сприймають COVID-19 як загальну зовнішню загрозу, яка впливає на всіх, що може породжувати певне почуття солідарності та підтримки тих, хто захворів.

Також попередні дослідження КМІС засвідчили, що самооцінка щастя насамперед залежить від задоволеності власним життям (зокрема – сім'єю, особистим, інтимним життям, роботою, матеріальним становищем, здоров'ям), і меншою мірою пов'язана зі сприйняттям загальних проблем чи загроз (таких як стан справ у країні, екологія тощо).

Навіть війна на сході України призвела до суттєвого падіння рівня щастя лише на тих територіях, де безпосередньо відбувалися військові дії, і практично не вплинула на самооцінку щастя в інших регіонах", – пояснює аналітикиня Юлія Сахно.

Проте на рівень щастя впливають інші фактори, а саме: вік, рівень добробуту, освіта та місце проживання.

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Варто зауважити, що поділу між чоловіками та жінками у цьому випадку майже немає – 69% та 72% відповідно.

При цьому молодь віком 18-39 років відчуває себе найбільш щасливою (81%).

Але з віком рівень щастя в українців зменшується, зокрема серед людей 40-59 років щасливі – 67%, а старше 60 років – 62%.

Багатші люди здебільшого частіше вважають себе щасливим.

Серед людей, яким не вистачає коштів на їжу або вистачає лише на їжу, щастя відчувають 56%.

76% людей почуваються щасливими із середнім достатком (вистачає на їжу, одяг, можуть дещо відкладати).

А серед тих, хто може дозволити собі дорогі покупки без особливих складнощів – 86%.

Аналітики виявили, що освіта також має позитивний вплив на усвідомлення себе щасливим.

Так, серед людей з неповною середньою освітою, щасливими себе вважають 61% опитаних, серед людей з вищою освітою – 79%.

Загалом жителі міст більш щасливі (72%), ніж ті, хто живе в сільській місцевості (67%).

У опитуванні, яке проводилося упродовж 3-11 грудня 2021 року, взяло участь 2 тисячі респондентів віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

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