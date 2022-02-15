З яких соцмереж українці отримують інформацію? Опитування

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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15 лютого 2022

В Україні абсолютна більшість опитаних (56%) обирає Facebook для отримання інформації з-поміж усіх інших соцмереж. 

Про це свідчить соціологічне дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, проведене на замовлення громадської організації "Детектор медіа".

На другому місці за популярністю опинився Instagram (25%), а на третьому – Viber (24%). 

Telegram значно поступається аудиторією месенджеру Viber – його використовує лише 13% респондентів.

Водночас TikTok є важливим джерелом інформації для 8,7% українців.

  Фото: AllaSerebrina/Depositphotos

Існує тенденція зменшення аудиторії таких популярних серед українців платформ, як Facebook (-18% з 2019 року) та Instagram (-9%). 

Популярність російських соціальних мереж "ВКонтакте" та "Одноклассники" в Україні також падає.

З 2020 року на обох сайтах стало на 2,6% менше українських користувачів.

Натомість, у порівнянні з минулим роком, аудиторія месенджера Telegram збільшилась на 5%

Це відбувається на тлі загального зростання кількості українців, які користуються соцмережами (+6%) .

Загалом українці, які спілкуються вдома українською, частіше користуються соцмережами для отримання інформації (різниця з російськомовними – 8%). 

Серед двох основних месенджерів українськомовні респонденти надають перевагу Viber (+13% порівняно з Telegram).

Водночас російськомовні майже однаково активно (15-16%) користуються обома месенджерами. 

Попри малу аудиторію російських соціальних мереж в Україні, немає статистично значущої різниці між мовою спілкування вдома та використанням "ВКонтакте" та "Одноклассников".

Частка їхньої аудиторії приблизно однакова як серед україномовних, так і серед російськомовних респондентів. 

Однак є значна різниця у користуванні російськими платформами серед жителів різних регіонів країни. 

Наприклад, якщо "Одноклассниками" на Півдні України користується 8%, а на Сході – 7%, то вже у Центрі лише 1%, а на Заході – 0%

Щодо інших соціальних мереж, то майже в усіх регіонах аудиторія Instagram та Viber приблизно однакова і випереджає Telegram. 

Винятком є східний макрорегіон, де користувачів Instagram на 7% більше, ніж користувачів Viber.   

 Фото: AllaSerebrina/Depositphotos

Щодо вікових особливостей, то найбільше соціальними мережами користуються українці від 18 до 29 років (93%). 

Попит на соціальні мережі різко падає серед громадян віком від 60 років.

Якщо серед респондентів, старших за 60 років, 63% сказали, що не користуються соціальними мережами, то серед опитаних віком 50-59 років цей показник дорівнює 26%

Серед усіх вікових категорій найпопулярнішим за частотою використання залишається Facebook.

Також серед людей до 39 років друге місце посідає Instagram, а серед старших – Viber.  

Дослідження на замовлення ГО "Детектор медіа" проводив Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова  у період з 17 по 22 грудня 2021 року.  

В опитуванні взяли участь 2018 респондентів віком 18+ з усіх областей України, крім тимчасово окупованих територій.

Результати є репрезентативними за основними соціально-демографічними показниками: статтю, віком, макрорегіоном та типом поселення.  

Максимальна теоретична похибка опитування (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3%

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