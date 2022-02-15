З яких соцмереж українці отримують інформацію? Опитування

В Україні абсолютна більшість опитаних (56%) обирає Facebook для отримання інформації з-поміж усіх інших соцмереж.

Про це свідчить соціологічне дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, проведене на замовлення громадської організації "Детектор медіа".

На другому місці за популярністю опинився Instagram (25%), а на третьому – Viber (24%).

Реклама:

Telegram значно поступається аудиторією месенджеру Viber – його використовує лише 13% респондентів.

Водночас TikTok є важливим джерелом інформації для 8,7% українців.

Фото: AllaSerebrina /Depositphotos

Існує тенденція зменшення аудиторії таких популярних серед українців платформ, як Facebook (-18% з 2019 року) та Instagram (-9%).

Популярність російських соціальних мереж "ВКонтакте" та "Одноклассники" в Україні також падає.

З 2020 року на обох сайтах стало на 2,6% менше українських користувачів.

Реклама:

Натомість, у порівнянні з минулим роком, аудиторія месенджера Telegram збільшилась на 5%.

Це відбувається на тлі загального зростання кількості українців, які користуються соцмережами (+6%) .

Загалом українці, які спілкуються вдома українською, частіше користуються соцмережами для отримання інформації (різниця з російськомовними – 8%).

Серед двох основних месенджерів українськомовні респонденти надають перевагу Viber (+13% порівняно з Telegram).

Водночас російськомовні майже однаково активно (15-16%) користуються обома месенджерами.

Попри малу аудиторію російських соціальних мереж в Україні, немає статистично значущої різниці між мовою спілкування вдома та використанням "ВКонтакте" та "Одноклассников".

Частка їхньої аудиторії приблизно однакова як серед україномовних, так і серед російськомовних респондентів.

Однак є значна різниця у користуванні російськими платформами серед жителів різних регіонів країни.

Наприклад, якщо "Одноклассниками" на Півдні України користується 8%, а на Сході – 7%, то вже у Центрі лише 1%, а на Заході – 0%.

Щодо інших соціальних мереж, то майже в усіх регіонах аудиторія Instagram та Viber приблизно однакова і випереджає Telegram.

Винятком є східний макрорегіон, де користувачів Instagram на 7% більше, ніж користувачів Viber.

Фото: AllaSerebrina/Depositphotos

Щодо вікових особливостей, то найбільше соціальними мережами користуються українці від 18 до 29 років (93%).

Попит на соціальні мережі різко падає серед громадян віком від 60 років.

Якщо серед респондентів, старших за 60 років, 63% сказали, що не користуються соціальними мережами, то серед опитаних віком 50-59 років цей показник дорівнює 26%.

Серед усіх вікових категорій найпопулярнішим за частотою використання залишається Facebook.

Також серед людей до 39 років друге місце посідає Instagram, а серед старших – Viber.

Дослідження на замовлення ГО "Детектор медіа" проводив Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 17 по 22 грудня 2021 року.

В опитуванні взяли участь 2018 респондентів віком 18+ з усіх областей України, крім тимчасово окупованих територій.

Результати є репрезентативними за основними соціально-демографічними показниками: статтю, віком, макрорегіоном та типом поселення.

Максимальна теоретична похибка опитування (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3%.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.