Як виглядатиме Президентський університет: розповідає головний архітектор. ФОТО

Майбутній Президентський університет складатиметься з двох "дуг" – протяжних будівель, в одній з яких розміститься 32-метровий адміністративний корпус у формі шару.
У "шарі", окрім самих адмінприміщень, також зведуть трирівневий планетарій та конгес-хол. На території освітнього закладу розмістять вертолітний майданчик.
Увесь університет хочуть уподібнити до парку, який буде інтегруватися у ландшафт ВДНГ.
Про це "Українській правді. Життя" розповів головний архітектор і співавтор Президентського університету Віталій Молочко.
|Проект Президентського університету
"У першій черзі будівництва є основні, державні лабораторії – нано, енергетичні, аерокосмічні, біотехнологічні, дипломатія та клініка. Це основний корпус. Також там лекційні аудиторії, зони рекреації, концертна зала, конференц-зали, апарт-готель для викладачів – де спочатку теж будуть студенти, бо перший набір на 120 людей.
А коли вже добудується друга черга, буде вже великий блок апарт-готелю для студентів, тому що впродовж 5 років їхня кількість буде збільшуватися 2,5 тисяч.
Тому друга черга – це розширення університету та його розвиток. У ній також розміщений науковий технопарк – тобто приватні наукові компанії, це розширення державно-приватного партнерства на основі цього університету", – розповів Молочко.
|Проект Президентського університету
Зазначимо, що компанія Молочка Capital Stone LLC отримала контракт на проектування Президентського університету без публічного конкурсу. Їхню концепцію, з-поміж кількох інших, обрало Міністерство освіти та науки.
|Проект Президентського університету
За словами Молочка, це іміджевий проект для компанії, тому вони виконали його фактично безоплатно, за "символічні 20 тисяч гривень".
|Проект Президентського університету
Уся територія Президентського університету охоплює 91 тисячу квадратних метрів. Вартість його будівництва оцінюють у 7,2 мільярди гривень, перших 500 мільйонів Рада виділила вже на 2022 рік.
|Проект Президентського університету
Нагадаємо, для будівництва Президентського університету на столичному ВДНГ почали зносити павільйон №19, де кілька років проводили фестиваль "Кураж".
Фото надані УП Віталієм Молочком, публікуються вперше.
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