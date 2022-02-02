У МОН не хочуть визнавати вибори президента Могилянки: як реагує громадськість

Міністерство освіти і науки не визнаватиме результати виборів президента Києво-Могилянської академії, які пройшли 27 січня, бо вони відбулися з порушенням.

Про це заявив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в коментарі "Укрінформу".

"Визнати вибори, які відбувалися не у відповідності з процедурою, міністерство не може.

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Всі ці порушення викладені спостерігачем, який від МОН був в закладі вищої освіти і спостерігав за цими виборами. Там була залучена поліція, ми запросили і записи з камер відеоспостереження, де чітко було видно, що є ознаки того, що виборча скринька залишала виборчу дільницю майже на годину", – сказав він.

За словами Шкарлета, скринька була розбита, і він не впевнений в тому, що її не підмінили.

Нагадаємо, під час вибрів на дільницю увірвалися невідомі в масках та викрили одну скриню з бюлетенями, а другу облили зеленкою.

На місце подій викликали поліцію, яка знайшла неушкоджену скриньку під парканом.

Виборча комісія змогла підбити підсумки голосування, адже кількість виданих та знайдених у скринях бюлетенів зійшлася.

Переможцем оголосили Сергія Квіта, який вже очолював академію з 2007 по 2014 рік. За нього віддали 52,8% голосів. А за його суперницю, виконуючу обов'язки президента Могилянки, Олександру Гуменну – 42, 9%.

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Сергій Квіт. Фото з особистої сторінки Facebook

До того у виші кілька разів намагалися обрати президента, але вибори були безрезультативними. 27 січня в Могилянці вперше визначили переможця голосування.

Після перевірки результатів МОН мало укласти контракт з обраним президентом, утім Сергій Шкарлет чітко дав зрозуміти, що на академію очікують перевибори.

Міністр вважає, що у Могилянці треба провести нові вибори, але прозорі та без порушень.

Тим часом в академії з думкою міністра не погоджуються: на сайті вишу з’явилося звернення "могилянської спільноти", в якому викладачі закликають МОН визнати вибори президента та підписати контракт з Сергієм Квітом.

Сергій Квіт, якого з обранням президентом вже навіть привітав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, каже, що передав в МОН документи на спецперевірку.

Олександра Гуменна не вважає, що вибори були проведені з дотриманням всіх вимог і процедур.

"Але я не вважаю, що метою злодіїв було просто зірвати вибори. Адже тоді було б достатньо просто відкрити скриню і зіпсувати з неї бюлетені.

Демократичний процес був порушений. Чесність результатів виборів під великим питанням. Я пропонувала опоненту зробити спільну заяву. Можливо, запропонувати переголосування", – зазначила вона на наступний день після виборів.

Олександра Гуменна. Фото з особистої сторінки Facebook

За її словами, у МОН їй пропонували продовжити термін виконання обов’язків президента, але вона відмовилася.

Освітяни та політики продовжують вимагати у МОН визнати вибори у Могилянці.

Колишній заступник міністра освіти Єгор Стадний вважає, що у МОН немає повноважень не визнавати результати виборів.

Народна депутатка Наталія Піпа також наголошує, що у міністерства немає права втручатися в університетське самоврядування, та вимагає відправити Сергія Шкарлета у відставку.

У МОН кажуть, що заклики до страйків та пікетування відомства у зв'язку з невизнанням виборів у Могилянці є неконструктвиними, просять зберігати спокій та розсудливісь та зосередитися на навчальному процесі в умовах карантину.

"Українська правда. Життя" надіслала у відомство запит з проханням прокоментувати ситуацію щодо виборів у Києво-Могилянській академії.

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