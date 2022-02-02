Тисяча за вакцинацію для підлітків: як її отримати та на що витратити

Підлітки 14-18 років, які мають дві дози щеплення проти COVID-19, зможуть отримати 1000 гривень в межах програми "єПідтримка".

Рішення про розширенння програми "єПідтримка" урядовці ухвалили 2 лютого, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

Кошти можна буде отримати з 7 лютого з допомогою застосунку "Дія", повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

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На ці гроші можна придбати:

квитки в кіно;

книги;

залізничні та авіа квитки;

тренування у спортзалі;

квитки в театри, на концерти та розважальні послуги;

освітні курси;

відвідування дитячих позашкільних гуртків;

перебування в літньому/спортивному дитячому таборі;

шкільне приладдя;

канцелярські вироби;

канцелярські вироби; спортивні товари.

"Програму "єПідтримка" ми постійно розширюємо. Наразі українці в межах цієї програми вже витратили 2,3 млрд гривень", – сказав Шмигаль.

Наразі близько 75 тисяч підлітків пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Як отримати та на що витратити тисячу гривень за вакцинацію. Інфографіка "Коронавірус.Інфо"

Він також зазначив, що після того, як людям віком 60+ дозволили купувати з коштів за вакцинацію ліки, вони витратили на медичні препарати 132 млн гривень.

Шмигаль також нагадав, що в майбутньому людям з інвалідністю першої та другої групи також дозволять купувати ліки та оплачувати комунальні послуги за програмою "єПідтримка".

Щоб отримати кошти за програмою "єПідтримка", необхідно:

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пройти повний курс вакцинації;

завантажити/оновити додаток "Дія" (послуга доступна лише у додатку) та згенерувати "зелений" COVID-сертифікат;

у розділі "Послуги" додатку "Дія" натиснути кнопку "єПідтримка";

обрати з переліку банків свій, щоб відкрити віртуальну картку (пластикову картку можна отримати у фізичних відділеннях банків);

створити віртуальну картку на сторінці банку, куди перенаправить користувача додаток;

отримати "Дії" підтвердження про створення картки.

Нагадаємо, найпопулярнішим видам витрат вакцинованих українців за програмою "ЄПідтримка" стала купівля книжок. На них станом на 31 січня 2022 року витратили 707 млн грн.

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