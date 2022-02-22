Куди йти і чим запастися: 10 порад від ДСНС, як підготуватися до надзвичайної ситуації

У сучасних українських реаліях важко спрогнозувати події завтрашнього дня, але підготуватися до них, захистивши себе і родину – можна.

Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради щодо домашньої експрес-підготовки до надзвичайних ситуацій.

"Наші рятувальники навчаються та тренуються нон-стоп, аби долати надзвичайні події, тож ми пропонуємо і вам пройти своєрідну тактичну експрес-підготовку з цивільного захисту", – кажуть в ДСНС.

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Порада №1. Укриття

Передусім, дізнайтеся про всі найближчі укриття, що знаходяться біля вашого дому, та, за можливості, перевірте їх стан.

Ознайомитися з інтерактивними картами про розташування захисних споруд для укриття населення можна на офіційних сайтах усіх облдержадміністрацій.

Порада №2. Аварійний вихід

ДСНС радить заздалегідь перевірити наявність аварійного виходу з укриттів.

Порада №3. Запасіться їжею Реклама:

Завчасно зробіть запаси питної та технічної води з розрахунком на кількість членів сім'ї та їхні потреби. Також варто запастися необхідною вам кількістю продуктів тривалого зберігання. Раніше ми детально писали про те, яку їжу варто брати з собою, якщо у вас обмежене місце та/або не маєте можливості її приготувати.

Порада №4. Медикаменти

Перевірте в аптечці наявність ліків, необхідних для надання медичної допомоги. Також варто подумати про особливості стану здоров'я кожного з членів родини та зібрати медикаменти, які можуть знадобитися протягом тривалого часу.

Ми склали список ліків, що входять до "рятувального набору" та описали, якому формату препаратів краще надавати перевагу.

Порада №5. На випадок пожежі

Підготуйте такі засоби пожежогасіння, як-от переносні чи аерозольні генераторні вогнегасники. Також, за можливості, можна придбати внутрішній пожежний кран.

Порада №6. На випадок відключення світла

Крім того, подбайте про альтернативні засоби освітлення приміщення на випадок відключення електроенергії. Запасіться ліхтариками, свічками тощо.

Порада №7. На випадок відсутності газу

Оскільки під час надзвичайної ситуації у вас може бути відсутній газ та електропостачання, варто підготувати альтернативні засоби для приготування їжі.

Наприклад, можна заздалегідь придбати газову туристичний пальник або переносну систему для приготування їжі. Ми також детально описували, який посуд може знадобитися і що таке аварійний раціон.

Порада №8. Зберіть документи

Варто заздалегідь зібрати всі найнеобхідніші речі та документи в одному місці на випадок термінової евакуації або переходу до сховищ.

"Українська правда. Життя" вже пояснювала, як збирати "валізку безпеки" з дітьми та як евакуюватися зі шкіл у випадку повномасштабної війни.

Порада №9. Перевірте справність авто

Якщо у вас є машина, вона може стати у нагоді під час надзвичайної ситуації, тому варто заздалегідь подбати про її справний стан. Також зробіть запас пального для вчасної евакуації з небезпечного району.

Порада №10. На випадок холоднечі

На випадок відключення централізованого опалення під час надзвичайної ситуації подбайте про альтернативний обігрів вашої оселі. Наприклад, електронагрівач повітря, кондиціонер (якщо він є) у відповідному режимі або ж тепловий насос. Останній також працює від електричної енергії.

Однак краще одразу запастися таким приладдям, яке не потребує ні газу, ні електрики.

Йдеться про тепловентилятор, адже повітря від нього нагрівається за допомогою одного лише вентилятора. Принцип роботи приладу ґрунтується на безперервній примусовій циркуляції повітря, яке, розігріваючись, виходить із отворів, розташованих на лицьовій панелі.

Нагадаємо, ми повідомляли, як підготувати дітей до надзвичайних ситуацій, зокрема до війни.

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