У МОН закликають залишатися вдома: всі освітні заклади працюють на дистанційці

В Україні ввели воєнний стан, тому усі заклади освіти наразі здійснюють навчання у дистанційній формі.
У Міністерстві освіти та науки закликають зберігати спокій, розсудливість та залишатися вдома.
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"Всі заклади освіти здійснюють навчання у дистанційній формі. По можливості залишайтеся вдома", – пише міністр освіти Сергій Шкарлет.
У відомстві просять орієнтуватися лише на офіційні повідомлення державних органів влади України, Нацполіції, РНБО, Міноборони, місцевих органів влади та слідувати рекомендаціям.
За їхніми даними, Кабінет Міністрів України працює у штатному режимі.
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