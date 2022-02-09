ЗНО-2022: які предмети обов'язково складати для вступу до вишів?

З 1 лютого 2022 року розпочалась реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання.

Абітурієнти мають зареєструватися на тестування за допомогою спеціального сервісу, обравши необхідні предмети.

У Міністерстві освіти і науки пояснили, які предмети потрібно складати на ЗНО для вступу до університетів.

Першим предметом для кожної зі спеціальностей є українська мова і література або українська мова.

Фото: monkeybusiness/Depositphotos

"Успішно склавши ЗНО з української мови і літератури, учасники зможуть вступати на будь-яку спеціальність, адже отримають не тільки результати тестування з обраного навчального предмета, але й додатково – результат ЗНО з української мови", – кажуть у МОН.

Утім, результат ЗНО з української мови не можна буде використати замість результату з української мови і літератури.

Для абітурієнтів, які вступатимуть на бакалавра (або магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань), другий і третій конкурсні предмети залежать від спеціальності.

Дізнатися, якими саме будуть ці предмети, можна з Додатку 4.

Людям, які хочуть здобути ступінь молодшого бакалавра, потрібні результати з 2 конкурсних предметів.

Першим предметом для ЗНО-2022 є українська мова або українська мова і література.

Водночас другий предмет можна вибрати з переліку других та третіх предметів у таблиці Додатка 4.

Для мистецьких спеціальностей другим предметом є творчий конкурс.

Його потрібно скласти у закладі освіти, до якого людина вступає.

Крім цього, для тих, хто вступатиме на основі молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра чи молодшого бакалавра, потрібно скласти ЗНО з 2 предметів і пройти фахове випробування у закладі освіти.

Першим предметом є українська мова або українська мова і література.

Для участі в конкурсі на бюджетні місця другим предметом, залежно від закладу освіти, буде математика або історія України.

Водночас для вступників на контракт університети можуть запропонувати власний перелік предметів на вибір.

Також цьогоріч для вступу можна використовувати результати ЗНО 2019-2022 років, наголошують у МОН.

Нагадаємо, основна сесія ЗНО відбудеться за графіком з 23 травня по 17 червня.

Реєстрація для участі у ній триватиме з 1 лютого до 9 березня 2022 року.

Водночас керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів, для проходження ДПА у формі ЗНО тільки до 1 березня цього року.

Раніше у Центрі оцінювання якості освіти пояснювали, які документи необхідні при реєстрації на ЗНО-2022.

Також у МОН давали покрокову інструкцію, як зареєструватися на ЗНО.

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