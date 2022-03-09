Освітній омбудсмен проти скасування ЗНО-2022 через повернення корупції

Діана Кречетова
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9 березня 2022

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов висловився проти скасування зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році, що ініціювало Міністерство освіти і науки. 

Свою позицію Горбачов висловив, коментуючи допис на офіційній сторінці МОН про скасування ЗНО та інших вступних іспитів в умовах війни.

"Категорично проти скасування ЗНО як справедливого та перевіреного часом механізму забезпечення рівних прав доступу до вищої освіти", – наголосив освітній омбудсмен.

Замість того, щоб повністю скасовувати тестування, Горбачов пропонує адаптувати час, формат та механізм проведення вступної кампанії, основою якої є ЗНО, до умов воєнного часу.

Bob_sato_1973/Depositphotos

Він також назвав дві ключові причини, чому не можна скасовувати зовнішнє незалежне оцінювання, попри війну в Україні:

"Повне скасування ЗНО означає повернення корупції до вступної кампанії та тотальне знецінення навчальної праці відповідальних випускників".

Скриншот коментаря освітнього омбудсмена Сергія Горбачова на Facebook-сторінці МОН

Сергій Горбачов додав, що пізніше більш докладно оприлюднить свою позицію на сайті освітнього омбудсмена.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України через війну хоче скасувати державну підсумкову атестацію (ДПА), зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) 2022 року.

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