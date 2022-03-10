Освітяни мають право навчати дітей дистанційно, перебуваючи за межами України – омбудсмен

Українські вчителі, які виїхали за кордон після початку війни, мають законне право працювати дистанційно.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що керівники навчальних закладів незаконно намагаються позбавити освітян права на працю.

За його словами, вже з понеділка, 14 березня, деякі школи в Україні починають відновлювати освітній процес після двотижневих канікул.

Однак, деяким вчителям директори шкіл незаконно забороняють працювати з інших країн.

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"Частина працівників закладів освіти через воєнні дії в нашій країні були вимушені виїхати за її межі. Й ми дедалі частіше отримуємо звернення від педагогічних працівників щодо того, чи мають вони право працювати дистанційно з-за кордону.

Деякі не дуже обізнані у правовому плані керівники намагаються АБСОЛЮТНО НЕЗАКОННО позбавляти українців права на працю, видаючи безграмотні накази про заборону дистанційної роботи для тих працівників, які наразі перебувають за межами України", – наголосив освітній омбудсмен.

Пам'ятка керівникам та працівникам закладів освіти

✅Стаття 60-2 Кодексу законів про працю України визначає, що дистанційна робота – це форма організації праці, за якої працівник має право виконувати свої обов'язки поза робочими приміщеннями.

Простими словами – якщо є комп'ютер та інтернет, ви не маєте перешкод, визначених законом, щоб не навчати дітей, хоч і дистанційно.

✅Частина четверта статті 60-2 дозволяє вчителям у разі запровадження дистанційної роботи самостійно визначати робоче місце.

Однак, пам'ятайте: працівник сам несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на своєму робочому місці.

Тобто чинне законодавство не лише не забороняє освітянам навчати українських школярів з будь-якої країни світу, але й заохочує це.

"Наполегливо рекомендую керівникам закладів освіти не лише не порушувати чинне законодавство про працю, але й не втрачати совість у часи важких випробувань, коли всім нам вкрай потрібна підтримка одне одного", – наголосив освітній омбудсмен.

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