Жодних вступних іспитів до вишів не буде – Міносвіти

Вікторія Андрєєва
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11 березня 2022

Вступні іспити до університетів не замінять зовнішнє незалежне оцінювання, яке, ймовірно, скасують

Сергій Шкарлет заявив, що зарахування цьогоріч проводитимуть за спеціальною електронною системою. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланнями на ефір українських телеканалів 11 березня.

"Жодних іспитів в університетах не буде, щоб уникнути проявів корупції. Механізм буде створено схожим на ЗНО, але без участі дитини. Все буде прозорим, оскільки комп'ютер не бере участі в будь-яких корупційних схемах", – сказав очільник МОН.

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Нагадаємо, Міносвіти вже подали законопроєкт, у якому йдеться про скасування низки випускних іспитів у 2022 році через війну в Україні. Мова йде про:

  • державну підсумкову атестацію (ДПА);
  • зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО); 
  • єдиний вступний іспит (ЄВІ);
  • єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Сергій Шкарлет  впевнений, що у Верховній Раді це рішення ухвалять найближчим часом.

Нагадаємо, у деяких областях відновлюють освітній процес. Учні повертаються до навчання у Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Одеській областях. 

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